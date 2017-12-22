Банк «Преодоление» лишился лицензии за проведения «теневых» операций

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Преодоление» (г. Москва). Банк уличили в многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма. Кроме того, в КБ «Преодоление» проводились «теневые» валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности.

Банк «Преодоление» по величине активов на 01.12.2017 занимал 436 место в банковской системе РФ. «Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» с рынка банковских услуг», – сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Назначена временная администрация до того момента, когда будет определен конкурсный управляющий либо ликвидатор.

Отмечается, что КБ «Преодоление» является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банка будут выплачены компенсации в порядке, установленном законодательством. «С учетом новогодних праздников выплаты начнутся не позднее 12 января 2018 года», – говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов. Дополнительная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам появится в местной прессе, а также на портале АСВ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.17

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