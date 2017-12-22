Центробанк принял план по спасению «Промсвязьбанка» от банкротства

Банк России внес изменения в план по санации «Промсвязьбанка». Докапитализацию проведут за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Субординированные обязательства ПСБ будут конвертированы в капитал, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк утвердил изменения в план мер по предупреждению банкротства «Промсвязьбанка». Это «является основанием для прекращения обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками ПСБ, а также контролирующими банк лицами».

О санации «Промсвязьбанка» ЦБ РФ заявил 15 декабря. Банком России предусмотрено предоставление ПСБ средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. Кроме того, в банке ввели временную администрацию. Регулятор гарантировал непрерывность деятельности ПСБ, учитывая его системную значимость.

Напомним, «Промсвязьбанк» попал в число четырех банков, о неустойчивом положении которых в рассылке для клиентов сообщил сотрудник «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. Затем две организации – «Открытие» и Бинбанк – стали санироваться через ФКБС.

«Промсвязьбанк» занимает 9 место по величине активов среди российских банков и входит в список системно значимых кредитных организаций. В кредитной организации обслуживаются 2,5 млн клиентов физлиц, банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями. Основными акционерами «Промсвязьбанка» являются Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.17

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