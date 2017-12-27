В России хотят ускорить ликвидацию разорившихся банков

Агентство страхования вкладов (АСВ) предложило в два раза ускорить процедуру ликвидации рухнувших банков и распродажи их активов. В настоящее время весь процесс занимает около трех лет, за это время активы обесцениваются и кредиторы получают значительно меньше.

Число банков, перешедших под управление АСВ, за последние годы заметно выросло, рассказал гендиректор агентства Юрий Исаев «Ведомостям». На данный момент организация занимается ликвидацией 321 кредитного учреждения. Общая балансовая стоимость активов этих банков составляет 3,78 трлн рублей, оценочная – 0,44 трлн рублей.

После того, как банк лишается лицензии, он переходит под контроль АСВ только через 2-3 месяца. До начала продажи активов проходит еще пара лет. В результате ряд активов дешевеет и кредиторы получают меньше.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», – отметил Исаев. Это позволит сократить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

По словам главы АСВ, Центробанк и правительство в целом инициативу поддерживают. Поправки в закон о банкротстве будут готовы в январе, планируется, что Госдума сможет рассмотреть их в весеннюю сессию.

Москва, Зоя Осколкова

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