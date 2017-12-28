Центробанк РФ отказался от борьбы с инфляцией в 2018 году

Несмотря на то, что в будущем году в России ожидается рост цен на потребительские товары, Центробанк откажется от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для снижения инфляции. Об этом говорится в декабрьском докладе регулятора.

Банк России не будет повышать ставку для борьбы с ростом цен, пишут «Известия». Инфляция в минувшем году была замедлена хорошим урожаем и относительно крепким курсом рубля. «Годовой темп прироста цен продовольственных товаров в ноябре составил 1,1%. В частности, ниже, чем годом ранее, были цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, мясо и птицу, крупу и бобовые и так далее», – говорится в документе.

Торговцы стремились продать как можно больше продукции, так как ее нельзя долго хранить. В результате цены на продукты пошли вниз. В то же время устойчивый курс рубля, обусловленный высокими ценами на нефть, замедлил рост стоимости непродовольственных товаров, а именно, бытовой техники и электроники.

Несколько ускорился рост цен только на услуги – до 4,3% по сравнению с 4,2% в октябре и сентябре. Это связано в основном с увеличением транспортных тарифов и цен на зарубежные поездки, сообщили в ЦБ.

Банк России прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 2,4-2,6% и повышение ее до 4% в будущем году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.17

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