Группа «Форэс» – сутяжники или шпионы?

Не секрет, что от трети до половины российского бюджета формирует «нефтянка» (в зависимости от мировых котировок «черного золота»). Увы, эти ресурсы исчерпаемы, их структура меняется, растет доля трудноизвлекаемых запасов. Для стратегической отрасли и всей страны жизненно важно хотя бы на обозримую перспективу сохранить приемлемый уровень добычи на скудеющих скважинах.

Временное возобновление отдачи углеводородных источников обеспечивает методика гидроразрыва пласта с использованием пропантов (керамических расклинивателей) и сопутствующих химреагентов. Овладение технологией их выпуска позволяет претендовать на партнерство с нефтяными гигантами, означающее доступ к вершинам отечественного бизнес-Олимпа. Емкость данного сектора экономики измеряется двенадзатизначными величинами.

С начала третьего тысячелетия практически эксклюзивным поставщиком такой инновационной продукции в России оставалась основанная в Екатеринбурге Группа «Форэс». Однако в середине 2010-х на этом рынке появился новый игрок с мощной научно-производственной базой и теми же уральскими корнями – «НИКА-Петротэк». Разработав и запатентовав уникальные ноу-хау, компания самостоятельно наладила выпуск пропантов, не только не уступающих предшественникам, но и выигрышно отличающихся соотношением «цена – качество». Уже в 2015 г. их потребителями стали «дочки» «Газпромнефти», вскоре портфель заказов пополнился контрактами с «Роснефтью» и другими отраслевыми лидерами.

Возникшая конкуренция пошатнула позиции «производителя-самодержца» и подорвала многолетнюю «ценовую диктатуру». По экспертным оценкам, теперь государство в лице подконтрольных нефтехолдингов может ежегодно экономить порядка 2-х миллиардов рублей на закупках подешевевших пропантов и реагентов.

Кто-то находит, а кто-то теряет. Очевидно, прежний монополист счел себя ущемленным, несмотря на нескромные финансовые показатели. А ведь только задекларированная в 2016 г. чистая прибыль ООО «Форэс» и дочернего ООО «Технокерамика» суммарно превысила 2,2 млрд рублей при их общем доходе более 12 млрд рублей. Вероятно, сопоставимые результаты получены и в прошлом году.

В этот же период «Форэс» столкнулся с валом проблем, погрязнув в череде скандалов. Предметом проверок, судов и журналистских расследований стали сомнительные схемы завладения госимуществом в Алтайском крае и банкротства базового ООО «ФОРЭС-Химия» с выводом активов на зависимые структуры. В поле зрения компетентных органов и СМИ попали «темные истории» с неисполненным кредитным поручительством и попыткой получения льготного федерального займа на сотни миллионов рублей. Серьезные экологические вопросы возникли в Курганской области. Не утихают волнения в Асбесте, где протесты общественности и вмешательство депутатского корпуса побудили Росприроднадзор отозвать разрешения на выбросы у местного подразделения Группы.

К сожалению, как показали дельнейшие события, «Форэс» пренебрег «работой над ошибками» и сосредоточился на создании проблем быстрорастущему конкуренту. Ради восстановления утраченной монополии применяются как апробированные методы 90-х, так и популярные ныне способы давления. В «разборки» стремятся втянуть как можно больше государственных служб и ведомств: суды, прокуратуру, полицию, Ростехнадзор, ФАС и т.д. При этом нещадно эксплуатируется тема недобросовестной конкуренции (по классическому принципу нечистых на руку громче всех кричать «Держи вора!»). Однако беспрецедентные усилия по изматыванию противника пропадают втуне и всё больше истощают самого нападающего.

Бывший «передовик капиталистического производства» превратился в заурядного сутягу-склочника, причем, отнюдь не преуспевающего. Неизменным фиаско заканчиваются и тянущиеся годами судебные тяжбы, и веерная рассылка во всевозможные инстанции жалоб (больше похожих на доносы).

Так, «Форэс» без малого 2 года пытался посредством арбитражей полностью запретить ООО «НИКА-Петротэк» выпуск пропантов и даже принудить врага уничтожить уже произведенную продукцию за собственный счёт. С этой целью он, не утруждаясь доказательствами, обвинил оппонентов в нарушении патентных прав. Поскольку споры этой категории разрешаются на основе научных экспертиз, для получения «нужного» заключения планировалось задействовать «дружественных» исследователей. Однако санкционировать привычную схему не удалось, суд привлек в этом качестве ФГБУН «Институт электрофизики (ИЭФ) УрО РАН».

Независимые эксперты осмелились сделать вывод об отсутствии какого-либо тождества между технологиями двух производителей пропантов и надолго сами стали объектами настоящей травли. Представители «Форэса» под скрытую запись пытались их спровоцировать на «признание» в сговоре с ООО «НИКА-Петротэк». Оболганных пожилых ученых с безупречной репутацией таскали в полицию для дачи показаний суровому участковому (с виду типичному, но, по сути, необыкновенному). Судя по его запросам в ИЭФ, этот «сын степей» глубоко овладел теорией нефтехимии и специальной технической терминологией (ведь не подсовывали же их интересанты от его имени?).

Тем не менее, уральские интеллигенты стоически выдержали весь этот прессинг, а Арбитражный суд Свердловской области закономерно отклонил беспочвенные претензии к ООО «НИКА-Петротэк», в подтверждение которых так и не было представлено ни одного доказательства. Обжаловать это решение в аппеляционных и кассационных инстанциях с организаций новой экспертизы силами «проверенных кадров» кляузникам не удалось. Тогда «Форэс» попросту отозвал свой иск, напоследок громко «хлопнув дверью»: на этот раз порцию обвинений в «предвзятости и ангажированности» получили уже судьи. Таким бесславным образом лишь нынешней зимой завершился судебный процесс, затеянный в феврале 2016 г. По-видимому, истец изначально осознавал, что фактически оговаривает земляков, но понадеялся на «сговорчивость» или некомпетентность суда. Не правда ли, всё это очень напоминает заведомо ложный донос?

Параллельно оседлавший «патентного конька» «Форэс» пытался под тем же предлогом натравить на ООО «НИКА-Петротэк» Федеральную антимонопольную службу. Только в этом случае традиционные стенания о попранных интеллектуальных правах и недобросовестной конкуренции дополнялись совсем уж мелочными обвинениями в недостоверной рекламе на вражеском официальном сайте. Жалобщику аж дважды отказали по всем статьям из-за всё той же полной бездоказательности. Тяжба против УФАС по Свердловской области обернулась очередным провалом, правомерность решений этого ведомства подтвердилась двумя судебными инстанциями.

Тем не менее, через месяц после проигрыша апелляции разбушевавшийся экс-монополист вновь обратился в то же Управление ФАС с аналогичным заявлением. Результат очевиден (точнее, его отсутствие). Но, похоже, инициаторам нужен сам процесс, позволяющий помотать нервы ненавистному конкуренту руками федерального ведомства, вынужденного вхолостую заниматься бессмысленными проверками.

Разумеется, в ход пошла и такая классика сутяжничества, как депутатские запросы. Роль госдумского лоббиста «втемную» отвели широко известной Наталье Поклонской. Введенная в заблуждение избранница доверилась лукавым миллиардерам и от своего громкого имени перенаправила их «обидки и хотелки» соответствующим федеральным адресатам.

Между тем, во всей этой «патентной тягомотине» присутствует и куда более тревожная составляющая. Согласно материалам вышеупомянутых арбитражных дел, «Форэс» пытался добиться для «своих» экспертов «доступа на производство ответчика» для «непосредственного исследования технологии» под эгидой «ее сопоставления с запатентованными способами». В суде заявлялось ходатайство об изъятии образцов, технологических карт и регламентов производства пропантов (отклоненное как не имеющее отношение к предмету спора).

По некоторым признакам, на ту же задачу были ориентированы и вовлеченные в операцию полицейские.

Более того, при сомнительных обстоятельствах «Форэс» с помощью некого частного посредника обзавелся правом требования миноритарной задолженности у «Семилукского огнеупорного завода» (связанного с ООО «НИКА-Петротэк»). Новоявленный кредитор поспешил письменно обратиться с требованием об осмотре заводских объектов, в т.ч. производства пропанта.

Но и это еще не всё! Неформальный аффилят Группы пытался путем коммерческого предложения приобрести 4 тонны пропанта, выпущенного структурами ООО «НИКА-Петротэк».

Совокупность этих фактов позволяет выдвинуть, на первый взгляд, фантастическую версию. Уж не жаждет ли сам «Форэс» заполучить секреты изготовления более современной и экономичной продукции основного конкурента?! Конечно, промышленный шпионаж – это очень серьезно и наказуемо. Но, с учетом масштабов рыночной ниши, быть может, подобный риск оправдан? Тем более, хранить репутацию всё равно поздновато, беречь уже особо нечего…

Как бы то ни было, «Форэс» демонстрирует готовность продолжать свою операцию «Буря и натиск» до конца (победного?). С этой целью изыскиваются подходы к «звездно-лампасным» силовикам на федеральном уровне и во всех регионах присутствия ООО «НИКА-Петротэк» (Свердловская и Воронежская области, Удмуртия).

План кампании предусматривает подключение «тяжелой артиллерии» в лице «договороспособных» чинов СКР, МВД, прокуратуры, других надзорных, правоохранительных и контролирующих органов.

Ресурсов на «представительские расходы» пока хватает. Вот только стоит ли свеч чужая игра?

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.03.18

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