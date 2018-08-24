Крушение угольной империи «кемеровского короля»: «наследство» Щукина делят его зять и юрист

В российских СМИ активно обсуждается судьба «бизнес»-империи угольного магната и бывшего участника списка Forbes Александра Щукина, который заканчивает знакомиться с материалами дела о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской». Сам бизнесмен, находясь под домашним арестом, абсолютно уверен, что получит условный или минимальный срок и вскоре будет наслаждаться свободой в своих кипрских или английских имениях.

РИА «Новый День», изучив открытые источники, пришел к выводу, что, если брать во внимание не только материалы этого уголовного дела, то желание бизнесмена побыстрее оказаться на свободе – лишь иллюзии, которые пытаются ему внушить адвокаты и его зять Ильдар Узбеков.

Только в рамках дела о вымогательстве Щукину грозит до 15 лет заключения в колонии. Причем, это вероятно будет не последний срок для некогда успешного предпринимателя, известного сомнительными «бизнес»-успехами. В СМИ неоднократно сообщалось, то у Щукина и членов его бригады за спинами может быть внушительный «багаж», который правоохранители будут «разгребать» еще долго. И по мере их работы будут предъявляться другие обвинения. В частности, существенные изменения произошли в уголовном деле по факту покушения на мошенничество на 1,5 млрд рублей: арбитражные суды Сибирского федерального округа последовательно признали, что на такую сумму структурами Щукина были предъявлены фальшивые векселя к двум угольным шахтам, которые он пытался взять под контроль. В свою очередь, следователи установили, что хранились «липовые» ценные бумаги в личном сейфе угольного магната.

Вступившие в законную силу решения арбитражных судов стали еще одним доказательством в этом расследовании. Также в производстве правоохранительных органов находится дело об убийстве конкурсного управляющего шахты «Коксовая 2» Евгения Лазаревича, что может обернуться серьезным основанием для расследования «предпринимательской деятельности» бизнесмена Щукина и его «семьи» через призму статьи 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем).

«Вексельный прокол»

Суть вексельной истории такова. В 2016 году в Арбитражный суд Кемеровской области поступил иск о взыскании более полутора миллиардов рублей с угольных предприятий: АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ШТК) и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» (ШТЮ). Истцом выступило АО «Бизнес-Инвестиции», ранее на 99% принадлежавшее Александру Щукину, а сегодня – его жене Евгении Щукиной.

По версии истца, шахты задолжали Щукину почти 1,5 млрд – сумму, вполне соответствующую для предприимчивого миллиардера. Якобы шахты выдали бизнесмену векселя в счет уплаты этого долга еще в 2011 году. При этом в суде Щукин утверждал, что эти векселя ему были подарены в день его рождения 26 ноября 2011 года, он положил их в сейф, хранил пять лет, а потом решил потребовать через арбитраж основной долг и накопившиеся проценты.

Как известно, в начале 2016 года Щукин был в Кузбассе «велик и могуч», перед ним открывались двери любых кабинетов. В этой ситуации слушания по этим искам обещали превратиться в очередную быструю победоносную войну бизнесмена. Его юристы Тимур Франк и Иван Поворознюк (последний, кстати, генеральный директор АО «Бизнес-Инвестиции») с пафосом, под присмотром вооруженной охраны привезли в суд целый пакет «оригинальных» документов: векселя, договоры поручительства, а также соглашения о новации долговых обязательств в векселя и протоколы Совета директоров об одобрении всех этих сделок. Первоначально казалось, что такая серьезная подготовка станет прологом к очень крепкой позиции в суде.

Однако неожиданно возникли затруднения: руководители обоих угольных предприятий – и ШТК, и ШТЮ – заявили суду, что по бухгалтерскому учету векселя не проведены, директора шахт их не подписывали, а члены Совета директоров подтвердили: решение о выпуске таких векселей не принималось. То есть, получалось, что долг Щукиным выдуман, а «ценные бумаги» подделаны...

Такие «мелкие юридические разночтения», вероятно, не помешали бы Щукину всё равно добиться нужного судебного решения. Но в ноябре 2016 года бизнесмен и часть его высокопоставленных покровителей оказалась под арестом. И все процессы, включая упомянутые судебные иски, пошли не по задуманному сценарию. Суд не стал плясать под дудку одиозного истца, а отправил векселя на экспертизу, которую доверили специалистам, находящимся вдали от Кемеровской области.

Векселя ШТК исследовали в Новосибирске, векселя ШТЮ – в Красноярске. В двух разных сибирских городах пришли к одинаковому мнению: подписи на документах были подвергнуты агрессивному термическому (возможно, и утюгом) воздействию, поэтому точную дату их изготовления установить невозможно, что свидетельствует о фальсификации этих документов. Была назначена еще одна экспертиза – в Минюсте РФ, специалисты которого подтвердили прежние выводы: векселя подделаны. В результате арбитражный суд Кемеровской области отказал Щукину в удовлетворении исков на 1,5 млрд рублей. Этой весной седьмой арбитражный апелляционный суд, а 6 августа 2018 года и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа пришли к однозначному выводу о правомерности и законности решения суда первой инстанции.

Попытка мошенничества

Суд в своем решении фактически констатировал попытку мошенничества со стороны Щукина, написав в решении следующее: «Вексельное обязательство отсутствовало, и истец на момент приобретения спорных векселей знал или должен был знать об его отсутствии…», «…спорные векселя сфальсифицированы и не имели под собой реальных обстоятельств возникновения, а представленные в дело истцом документы явились результатом определённой̆ схемы». По сути, это перефразированное изложение части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, определяющей наказание за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Именно по этой статье в 2016 году было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, которое находится сейчас в производстве 5-го управления ГСУ СК РФ в Новосибирске. Все доказательства для следствия уже собрали суды – осталось лишь распределить роли между участниками мошеннической схемы, но организатор и главный бенефициар уже очевидны. Окончательные выводы из происшедшего сделает следствие, с которым Александр Щукин знаком не понаслышке – следствие по делу о вексельном мошенничестве находится в производстве той же следственной группы центрального аппарата СК, что и дело о вымогательстве акций «Инского».

В рамках следствия по «вексельному» уголовному делу, находившийся под домашним арестом Щукин сам дал нотариально заверенные показания (пока в статусе свидетеля), что именно у него в личном сейфе с 2011 по 2016 годы хранились векселя. По статье о покушении на мошенничество Щукину грозит до 10 лет лишения свободы. Этот срок будет приплюсован (путем частичного сложения) к сроку, который уже в 2018 году Щукин может получить по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».

«Группа поддержки» за решеткой

Примечательно, что ноябрь 2016 года ознаменовался не только «крахом всесильного олигарха», когда Александр Щукин был задержан и по постановлению суда помещен под домашний арест в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Вместе с ним суда ждут бывший руководитель управления СКР по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, личный юрист Щукина Геннадий Вернигор, экс-вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также сотрудники регионального СКР и начальница департамента областной администрации.

Подследственным инкриминируется вымогательство акций угольного разреза «Инской» стоимостью более 1 млрд рублей у прежнего собственника разреза Антона Цыганкова. Летом 2016 года его арестовали по сфабрикованному уголовному делу, привезли в здание Следственного комитета по Кемеровской области, где он в присутствии нотариуса (!) был вынужден подписать документы о передаче активов на имя личного юриста Щукина.

История с Цыганковым далеко не первая. Уже после ареста Александр Щукин получил нелицеприятную известность на международном уровне, благодаря публикации британской газеты The Guardian. Издание раскрыло историю шахты «Грамотеинская», которую кузбасский миллиардер в 2013 году сумел отобрать у английского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Inc. Это произошло в 2013 году, через пару месяцев после того, как Lehram приобрел ее у АО «Евраз» и назначил там управляющим гражданина Казахстана Игоря Рудыка.

В этом случае события также развивались в здании областной администрации. Под предлогом переговоров об оздоровлении социальной обстановки на шахте и восстановлении добычи угля туда пригласили Рудыка, где его встретили работники местного подразделения Федеральной миграционной службы. Они задержали его за просроченный заграничный паспорт, добились судебного решения о депортации и поместили в местную тюрьму-спецприёмник.

Спустя несколько недель заключения под видом вывоза для допроса в Следственный комитет Игорь Рудык из спецприемника для иностранных граждан был доставлен в администрацию Кемеровской области, где ему под угрозой уголовного преследования пришлось переоформить «Грамотеинскую» на фирму, подконтрольную Щукину. Сделка была даже нотариально удостоверена, администрация работала четко. К «соглашению» все было готово заранее. Наглядная демонстрация справедливого распределения собственности на примере шахты «Грамотеинская» была показана в вечернем выпуске телевизионной программы «Вести Кузбасс». Причем, что характерно, эта новость вышла в эфир за два дня до того, как Рудыку «предложили» подписать документы по переоформлению шахты Щукину.

Только после подписания документов Рудык был депортирован в Казахстан, а позднее Центральный районный суд Кемерово и Кемеровский областной суд, а также Арбитражный суд Кемеровской области предсказуемо отказали представителям Lehram Capital Investments Inc в удовлетворении претензий, связанных с отобранным у них имуществом. Это вполне объяснимо – все задержанные теперь по делу о вымогательстве разреза «Инской» еще находились на свободе и при должностях.

«Полосухинская» эпопея

История завладения Щукиным его главного актива – шахты «Полосухинская» вообще покрыта пылью «диких» 1990-х годов, она досталась ему при весьма странных обстоятельствах. Времена были тяжелые, все кто тогда жил и работал, помнят, какой был «бизнес» в тот период времени. Чуть ли не ежемесячно в Кузбассе убивали директоров шахт. Для того чтобы выжить, приходилось делиться с криминалитетом, порой бандитам отдавали часть акций угольных предприятий, так сказать «долю за крышу», что являлось хоть какой-то гарантией безопасной работы.

Тогда же среди акционеров шахты «Полосухинская» появился Александр Щукин. Судя по публикациям в открытых источниках, формально акции записаны на него, но он был лишь одним из акционеров, другие – более авторитетные его партнеры оставались в тени, так как в силу специфичной репутации не могли открыто владеть предприятиями. Как утверждают СМИ, такие бизнес-реалии 90-х явно могли помочь Щукину стать «миллиардером из забоя».

В частности, по данным портала Infopressa, с помощью «партнеров по бизнесу» Щукин убедил директора «Полосухинской» Гладуна освободить кресло и «отвалить по добру по здорову», что тот и сделал – зато остался жив. Чего не скажешь о его предшественнике, которого трое неизвестных забили насмерть палками в подъезде собственного дома.

Но в 90-е авторитетные люди не только богатели в одночасье, но также быстро уходили в небытие в силу опасности выбранной профессии. Так постепенно произошло и с «партнерами» Щукина по «Полосухинской». История умалчивает, имел ли он какое-либо отношение к исчезновению «партнеров» или все они пали жертвами естественного отбора, но к 2010 году бизнесмен Щукин стал полноправным акционером прибыльного актива.

Незаменимые люди и полезные связи

Для реализации идеи по отжиму активов через незаконное уголовное преследование их руководителей или просто физическое устранение много ума не нужно. Нужен административный ресурс и много денег. Эти методы могут быть вполне в духе Щукина, тем более что наверняка он был абсолютно уверен в своей безнаказанности. Когда же появлялись задачи посложнее – требующие разработки и реализации юридически сложных схем и конструкций – Щукину была нужна другого рода профессиональная помощь.

Для планирования сложных схем, как это было в случае с ШТК и ШТЮ, у магната есть целая команда юристов под руководством Тимура Франка, который с охраной доставлял все материалы по «вексельному делу» в арбитражный суд. Как получается, этот персонаж крайне осторожный и почти всегда остается в тени.

Тимур Владимирович Франк родился 11 июля 1976 года в городе Прокопьевске Кемеровской области, в семье, как он говорит сам, еврейско-немецкого происхождения. Известно, что Франк выбрал в молодости профессию психиатра, но, как утверждает пресса, использовал свои навыки для того, чтобы «лечить» людей в жаргонном смысле этого слова. Втереться в доверие к чиновнику или бизнесмену, навязать свою волю. Сделать так, чтобы клиент остался уверенным, будто принял решение сам.

Начинал Франк с торговли путевками и авиабилетами, которые приобретал для чиновников Кузбасса в рамках госконтрактов. Но основной доход приносило конкурсное управление несостоятельными предприятиями. На этом поприще Франку удавались изумительные комбинации, возможные лишь в сочетании с психологическими талантами и надежными административными связями.

Например, в 1999 году Кемеровская область и Москва создали ОАО «Горнорудная компания «Кемерово-Москва» (КЕМО). КЕМО должно было добывать золото на границе Кузбасса и Хакасии, получило кредит от «Банка Москвы» в 86 млн рублей. Но добыча не началась, компания обанкротилась в 2006 году, и ее конкурсным управляющим стал Тимур Франк. Позже выяснится, что у предприятия оставались активы больше, чем на 30 млн рублей, но Франк постоянно заявлял СМИ, что реального имущества у компании нет.

В итоге некое ООО «Малка УК» из Томска купило крупный пакет акций КЕМО у Кемеровской области и объявило, что намерено возобновить работу, а также расплатиться по долгам. Франк убедил «Банк Москвы» подписать с КЕМО мировое соглашение, по которому москвичи должны были получить долг лишь в 2010 году. Настал срок платежа, деньги в «Банк Москвы» не вернулись, в КЕМО был уже новый конкурсный управляющий. А вот активов ни на 30 миллионов, ни даже на 30 тысяч уже не было. Деньги, среди прочего, ушли на оказание юридических услуг по договору с ООО «Бизнес-группа». Основной бенефициар этой юридической конторы – Тимур Владимирович Франк.

Такие истории обычно приводят к уголовным делам, но умение заводить нужные знакомства всякий раз выручало его. По версии, которая появлялась в прессе, у Франка был надежный покровитель – заместитель начальника ГУВД Кемеровской области по экономической безопасности Алексей Иванов (тот самый, который потом стал вице-губернатором и оказался вместе с Щукиным под арестом за вымогательство акций «Инского»). По данным СМИ, их связывала не просто дружба, а родственная связь.

Бесперебойный конвейер

Кроме прочего, профессиональному конкурсному управляющему необходима зацепка в судебной власти, в первую очередь, в арбитраже. Сам Франк своим клиентам говорил, что нет такого судебного решения, которое он не мог получить. Цены назывались внушительные – 1 млн долларов при гарантированном результате.

Вершиной административного влияния Франка в Кузбассе стало его партнерство с первым вице-губернатором Кемеровской области Максимом Макиным, человеком амбициозным и решительным. Некоторое время он считался преемником Амана Тулеева. Основным направлением Макина и Франка, как отмечалось в СМИ, стало поглощение коммерческих и муниципальных организаций.

Муниципальные предприятия разорялись и выкупались по минимальной стоимости в рамках процедуры банкротства. Для этих целей Франком была создана первая и единственная в Кузбассе Сибирская торговая площадка, которая позволяла проводить подконтрольные торги с имуществом предприятий должников и обеспечивать, чтобы нужные лоты доставались своим людям.

Так, команде Франка удалось передать в «нужные» руки имущество ООО «Сибирская Энергетическая Компания», ООО «Шахта «Коксовая-2», АО «Новокузнецкая автобаза», ЗАО «СК «Южкузбассстрой» и десятков других компаний в Сибири. По абсолютно аналогичной схеме в настоящее время банкротится «Черниговский НПЗ».

«Удивительная связь и зависимость»

Самым интересным финансовым партнером для Франка стал угольный магнат Александр Щукин. До недавних времен угольный король Кузбасса был уверен, что нашел верного товарища в лице Тимура Франка, даже назначил его своим доверенным лицом. По словам адвоката Елены Юловой, между её клиентом Щукиным и Франком была «удивительная связь и зависимость, Щукин нежно любил Тимура Франка, не постесняюсь сказать, как своего сына».

Судя по словам наблюдателей, такая «удивительная связь» с Франком сложилась, благодаря административно-силовому ресурсу и карманному арбитражу, что позволяло действовать с потрясающей эффективностью и получать щедрое вознаграждение. Как говорят источники, Щукин, получив такого помощника, стал рассказывать людям из близкого окружения, что со своими связями и талантами Франка он в скором времени построит крупнейший угольный холдинг в Кузбассе. И действительно начал строить. Правда, исключительно своими методами.

Как сообщала «Новая газета», в апреле 2013 года управление СКР Кемеровской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько угольных шахт. Из следственного изолятора Якубук вышел только через два месяца, в конце июня. И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным.

В этом контексте любопытна история с шахтой «Коксовая-2», которая тоже принадлежала Борису Якубуку. Предприятие находилось в упадке, и в 2012 году была инициирована процедура банкротства. Конкурсным управляющим назначили Евгения Лазаревича, а вскоре ему сделали предложение, от которого сложно отказаться. Тимур Франк объявил, что «Коксовую-2» хочет получить в свою империю его босс Щукин, и у Лазаревича два варианта: либо помогать в этом, либо отправиться в тюрьму (за что – не так уж важно, найдётся).

После того как Лазаревич отказался помочь, ему стали поступать угрозы от высокопоставленных чиновников администрации Кемеровской области, связанных с Щукиным (в том числе и от тех, кто сейчас находится под стражей). Как следует из материалов уголовного дела и заявлений потерпевших, которые попали в прессу, по поручению Щукина шантажом Лазаревича активно могли заниматься вице-губернаторы Кемеровской области Андрей Гаммершмидт и Алексей Иванов, а также тесно связанные с ними юристы Тимур Франк и Иван Поворознюк. Давить на Лазаревича помогали и высокопоставленные сотрудники силовых структур, среди которых называются имена уже экс-руководителя СУ СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина. Когда словесные угрозы не принесли результата, заработала схема шантажа несговорчивых – конкурсного управляющего шахты «Коксовая-2» поместили в тюрьму под предлогом расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

Устранив таким образом Лазаревича, новым конкурсным управляющим ООО «Шахта «Коксовая-2» стал Андрей Матюшин, являвшийся сотрудником Франка. Таким образом, как пишет пресса, предприятие оказалось под контролем Щукина.

Загадочная смерть

После этого Лазаревич неоднократно подавал заявления о возбуждении дела на организаторов своего незаконного преследования, в том числе на Щукина. Однако тогда влияние угольного короля на отдельных силовиков и чиновников региона было еще велико. Когда в ноябре 2016 года Щукин и часть его покровителей оказались под арестом по делу о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», Лазаревич решил обратиться уже в федеральные правоохранительные органы и вновь напомнить об истории с захватом «Коксовой-2» Щукиным и Франком.

Решив заручиться еще и показаниями других очевидцев преступных событий, он хотел записать разговор с нотариусом г. Кемерова Сергеем Тарасовым, который тесно связан с Тимуром Франком и был в курсе обстоятельств захвата контроля над шахтой.

12 декабря 2016 года Лазаревич уехал из г. Прокопьевска в г. Новокузнецк на встречу с Тарасовым и с тех пор больше его никто не видел. Через несколько дней его автомобиль был найден в Новокузнецке во дворе жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 16. Машина была без номерных знаков, а салон автомобиля был тщательно вычищен в химчистке и засыпан красным перцем. Случилась эта трагедия ровно через месяц после того, как Щукин в компании с чиновниками Кузбасса были задержаны по обвинению в вымогательстве акций Разреза «Инской». Что такого знал про них Лазаревич, какой информацией и документами он располагал, что с ним решили расправиться?

По факту исчезновения Лазаревича было возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Дело находится в производстве следственного отдела по г. Прокопьевску СУ СК по Кемеровской области, но обвиняемых или даже подозреваемых в нем так и не появилось. Можно предположить, что у Щукина еще остается в регионе определенное влияние, поскольку его партнер Франк по-прежнему на свободе и при деньгах.

Между тем в настоящее время по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, материалы этого уголовного дела передаются в центральный аппарат Следственного комитета России, после чего вероятно «вексельные дела» кемеровским хозяевам жизни покажутся «цветочками».

Стоит отметить, что после того как процедура банкротства «Коксовой-2» была взята под контроль Франком и его людьми, активы шахты были распроданы с огромным дисконтом, после чего шахта ушла в пользу учрежденной Щукиным и Франком компанию АО «СУПК» («Сибирская углепромышленная компания»), которая в начале 2016 года стала победителем аукциона на пользование недрами месторождения «Чернокалтанский-2», то есть на бывшей шахте «Коксовая-2».

При этом известно, что с декабря 2013 года у предприятия была отозвана лицензия на добычу полезных ископаемых, но все эти годы шла незаконная добыча и реализация угля с шахты «Коксовая-2». Незаконный доход, по некоторым оценкам, мог составлять свыше 6 млрд рублей. Состав выгодоприобретателей от этой деятельности совпадает с именами героев публикации и при объективном расследовании вполне может отвечать признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ об организации преступного сообщества.

Если друг оказался вдруг

После получения контроля над шахтами «Грамотеинская» и «Коксовая-2» и параллельно с попыткой захвата разреза «Инской» последовала «вексельная схема» с ШТК и ШТЮ. Щукину вероятно вообще в голову не могло прийти, что за поданные в арбитраж липовые бумажки можно получить 10 лет тюрьмы, поскольку юридическая схема, автором которой СМИ называют Франка, казалась ему безупречной. Так на свет и появились поддельные «ценные бумаги», которые Щукин записал «на себя» и за которые теперь ему, судя по всему, придется отвечать перед законом.

Дело в том, что у следствия есть все основания полагать, что состав преступления в данном деле доказан, а устанавливать всех участников, определять кто именно и каким образом агрессивно воздействовал на векселя, следствие не обязано. Факт мошенничества подтвержден судебными решениями, вступившими в законную силу, главный выгодоприобретатель очевиден. К тому же Александр Щукин сам дал нотариальные признательные показания, что имеет к истории с векселями самое непосредственное отношение. Для предъявления обвинения этого более чем достаточно.

Проект с захватом «Инского» разреза оказался для Щукина неудачным, и он был арестован прямо в присутствии Франка. А Тимур Франк оказался ни при чем, поскольку, как получается, лично он не участвует в судебных процессах, не ставит своей подписи на документах без лишней нужды, стараясь действовать чужими руками. В деле с векселями его формально нигде нет. Подставились только Щукин и Иван Поворознюк, вписавшийся директором в АО «Бизнес-Инвестиции». При этом в Кузбассе ходят слухи о баснословном богатстве Франка, поговаривают о его недвижимости на Канарских островах, что не удивительно.

Среди прочих фирм во владении Щукина было АО «ИТЭК». Производственной деятельностью оно не занималось, а владело акциями и долями в других компаниях. Руководил АО «ИТЭК» Тимур Франк. По данным издания «Новая Сибирь», он подписал поручительство на 1 млрд рублей за ООО «Торговый дом «Сибэнергоугольснаб», совладельцем которого являлся друг Франка, основной акционер ЗАО «Черниговский НПЗ» Андрей Барабаш. После этого «Сибэнергоугольснаб» обанкротился и АО «ИТЭК» стало должником «Черниговского НПЗ». В июле 2016 года Франк выкупил миллиардный долг за 1 млн рублей и стал кредитором АО «ИТЭК».

В январе 2016 года Франк от имени АО «ИТЭК» выдал вексель ООО «ИФК Энерго», директором которого был сам, тоже на миллиард рублей. За эту операцию «ИТЭК» получил два миллиона рублей. При этом Франк сам некоторое время являлся формальным собственником АО «ИТЭК», то есть владел этой собственностью Щукина и обещал, что ничего не предпримет без согласования с шефом. Тот согласился, буквально за копейки уступил Франку миллиардные активы. Спохватилась супруга Щукина, по её требованию сделка была признана судом недействительной. Только вот когда 99% акций АО «ИТЭК» вернулись к Щукину, компания уже была вся в долгах.

Почему же доверенное лицо столь смело принялось потрошить активы своего босса, когда тот еще не попал под следствие? СМИ полагают, что сказалась предусмотрительность Франка – он явно мог знать про внутренние дела своего шефа, был «в курсе тонких мест», которые есть в любом бизнесе, обладал информацией о собственности, о том, как она была оформлена.

При этом интересно, был ли Франк осведомлен, что федеральные силовики копают под Щукина? И чем была обусловлена эта осведомленность? Кем же Франк является на самом деле, интересы какой влиятельной организации он представляет, что всегда сам выходит сухим из воды, получая от любой партии выгоду? Журналистам удалось найти ответы на эти вопросы в ходе расследования деятельности Франка и группы его «юристов», но эта история заслуживает отдельной публикации, так как масштабы их деятельности на территории Кузбасса, а также круг лиц, «крышующих», а точнее возглавляющих эту «работу» поражает.

«Сын лейтенанта Шмидта»

В многочисленных публикациях отмечается, что неправильно говорить о том, что именно Франк стал временным преемником Щукина (а может и постоянным, учитывая, что пожилому магнату уже «светит» 15 лет тюрьмы). Он успел «откусить» свои куски, после чего империю Щукина под «свое крыло» взял его зять Ильдар Узбеков. Он является сыном миллионера Фуада Узбекова, являвшегося некогда топ-менеджером компании «Газпром Экспорт», которая, как известно, специализируется на продаже энергоресурсов.

СМИ описывают Ильдара как типичного представителя «золотой молодежи». Еще в юности родители отправили его учиться на Кипр, а затем в Лондон, где он и осел, получив гражданство Великобритании, и вел типичную жизнь богатого сынка с тусовками и светскими раутами. Как утверждает пресса, все попытки Фуада Узбекова привлечь сына к семейному бизнесу заканчивались провалом – деньги, вложенные Ильдаром в различные проекты, не только не приносили прибыль, но и не возвращались в семейный бюджет.

Все круто изменилось в жизни Узбекова-младшего, когда он познакомился с Еленой Щукиной – дочерью кузбасского угольного короля. Отец тоже отправил ее учиться в Англию, и она тоже решила остаться в этой стране, открыв несколько картинных галерей. В 2009 году Ильдар и Елена стали супругами. А дальше история повторилась, только уже в новой семье. Щукин решил доверить зятю управление средствами, выведенными из России. Однако прежние ошибки Узбекова, похоже, ничему не научили. Он создал в Лондоне family-office на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern). А выгодно вкладывать средства Щукина Ильдар перепоручил Эдриану Берфорду, который выглядел презентабельно: окончил Кембридж, работал в McKinsey & Co и министерстве иностранных дел Великобритании, управлял собственным бизнесом. Тот сначала их «вложил» в личные фирмы, покупку дорогих автомобилей и недвижимости. А потом, как утверждает пресса, «прикарманил» более 11 млн фунтов. Но и этот случай тоже не стал для Ильдара показательным.

Далее Узбеков-младший решил вложить 20 млн долларов, которые Щукин вывел из России и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Service Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Эти средства были переведены на строительство завода по производству биодизеля в Канаде и покупку аналогичного завода в Норвегии. В результате Щукин не получил не только «долю» в заводах, но и не смог вернуть назад свои инвестиции.

Александр Щукин наверное списал бы это со счетов зятя-неудачника, но тут последовал его арест, а Ильдар взял в свои руки бразды правления всей империей Щукина и объявил, что он продолжит дело тестя по строительству крупнейшего угольного холдинга Кузбасса. Как известно из инсайдерских источников, что всем партнерам он заявляет, что на Александра Филипповича якобы уже рассчитывать не стоит, из тюрьмы тот выйдет не скоро (если вообще выйдет) и дела надо вести напрямую с ним. Причем, вести эти дела не в Кузбассе, откуда мало выбирался Щукин, а в Лондоне, где уже давно обосновались Ильдар и Елена.

Если раньше Ильдару Узбекову в «семейном бизнесе» отводилась скромная роль по отмывке доходов тестя (money laundering), то сегодня Ильдар фактически возглавил клан Щукина. Он – председатель Совета директоров шахты «Полосухинская». Это главный и самый прибыльный актив семьи Щукиных (а теперь – семьи Узбековых), благодаря которому в Европу ежегодно уходят сотни миллионов евро. Его теща Евгения Щукина через кипрский оффшор CYRITH HOLDINGS LIMITED владеет шахтой «Грамотеинская», как было описано выше, отнятой в 2013 года у британской компании. Ильдар Узбеков, несмотря на криминальное происхождение актива, является председателем Совета директоров CYRITH HOLDINGS, т.е. по факту управляет и этой шахтой, и другими активами Щукина.

Под полным контролем Узбекова находится АО «Сибирская углепромышленная компания» (СУПК), которой принадлежит лицензия бывшей шахты «Коксовая-2», а также множество других, фактически уже бывших активов Щукина. «Дедушке» оставили только пару автосалонов и домик в деревне.

Зять Щукина, в отличие от своего тестя, ведет себя осторожнее, управляет империей дистанционно из Лондона, официально акции предприятий на себя не оформляет, директором в компаниях себя не ставит. При этом надежно прикрыт подданством Объединенного королевства.

Впрочем, стать фигурантом уголовного дела об участии в деятельности преступного сообщества наличие тройного гражданства – России, Казахстана и Британии – не мешает. С учетом того, что большая часть доходов от «бизнес»-деятельности Щукина была выведена за границу, чем государству был нанесен огромный ущерб, не стоит удивляться, что следственные органы задумаются о его международном розыске. С такой репутацией непросто жить и работать, даже в Британии.

Недалекие перспективы

В сентябре 2018 года заканчивается срок ознакомления обвиняемых с материалами дела о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской». Вскоре, судя по всему, Щукина ожидает обвинение в мошенничестве по «вексельной схеме», еще один суд и приговор. При этом не исключено, что его криминальная биография пополнится новыми доказанными следствием фактами.

Его преемник-зять, который распоряжается деньгами семьи и на глазах за два года стал мультимиллионером, не уверен в скором выходе тестя из тюрьмы. От нежданно свалившихся больших денег и власти еще никто в истории добровольно отказаться не смог. Юрист Щукина, который долгое время занимался сопровождением сомнительных сделок, максимально выпотрошил все активы, до которых сумел дотянуться. Теперь оба прекрасно обходятся без «деда», чья судьба – яркий пример того, насколько вредно оставаться «человеком из девяностых».

Москва, Максим Воробьев

Москва. Другие новости 24.08.18

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