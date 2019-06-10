Всемирный банк назвал пять угроз для экономики России

Всемирный банк опубликовал доклад о состоянии российской экономики, в котором назвал главные внешние и внутренние угрозы. Если хотя бы часть этих рисков материализуется, рост ВВП на 2019 год не превысит 1,2%.

Ключевые внешние угрозы для развития экономики России, по мнению аналитиков Всемирного банка, состоят в возможном расширении антироссийских санкций, ухудшении настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнении условий мировой торговли, а также резком падении цен на нефть.

На прошлой неделе стоимость барреля нефти Brent опускались ниже 60 долларов, что почти на 20% ниже недавних максимумов, передает РБК. К концу недели цены скорректировались, однако, в будущем снижение вновь возможно из-за более слабого, чем ожидается, мирового спроса и дальнейшего роста добычи сланцевой нефти в США.

Что касается внутренних рисков, то тут понижательный тренд создает двузначный рост в сегменте розничного кредитования в рублях и недостаточно эффективная реализация государственных инфраструктурных проектов.

По данным ЦБ РФ, на 1 мая 2019 года потребительский кредитный портфель вырос на 24% по сравнению с показателями прошлого года. Ранее министр экономики России Максим Орешкин признал, что риск рецессии в 2021 году возрастает из-за возможного пузыря на рынке потребкредитования.

Российские власти делают большую ставку на реализацию масштабных нацпроектов. В то же время рост инвестиции возможен только при успешном воплощении этих планов в жизнь, отмечают во Всемирном банке. При этом эффективная реализация будет зависеть от того, удастся ли властям обеспечить «единые правила и условия для всех». По мнению аналитиков, России необходимо улучшить условия конкуренции за госконтракты.

Ранее ВБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году. По оценкам экономистов, темпы роста ВВП России в текущем году составят 1,2%, в то время как в апрельском прогнозе фигурирует показатель 1,4%. Авторы доклада назвали причиной ухудшения прогноза падение добычи нефти в рамках сделки стран ОПЕК, ужесточение денежно-кредитной политики и рост НДС с 18% до 20% в начале 2019 года. По мнению аналитиков, повышение НДС обернулось падением розничных продаж. Кроме того, полагают эксперты, на экономическую динамику негативно влияет нестабильность текущей политической ситуации в России, что делает РФ непривлекательной страной для частных инвесторов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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