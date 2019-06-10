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Среда, 12 июня 2019, 20:47 мск

Новости Экономика

С 1 июля в России подорожает газ

С 1 июля 2019 года газ для россиян подорожает на 1,4%, что соответствует приказу Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.

Цена на газ вырастет как для промышленности, так и для населения, передает «Интерфакс». В прошлом году стоимость топлива выросла на 3,4%, в 2020 году подорожание составит 3%. Отмечается, что в индексации цен учитывает повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.

Ранее в макропрогнозе Минэкономразвития говорилось, что изменение цен на газ влияет на динамику потребительских цен. «В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%», – сообщало министерство.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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