Россияне потратили на 13 трлн рублей больше, чем официально заработали

По итогам 2017 года граждане России потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем получили официального дохода. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Данных за 2018 года пока нет.

По словам Голиковой, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. «Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год, разница составляет 13,3 трлн рублей – это 14,5% ВВП», – рассказала вице-премьер в интервью газете «Известия».

Часть этих денег – налоги, которые граждане не доплатили. Другая часть – выпавшие расходы внебюджетных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. «Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей», – добавила Голикова.

В настоящее время в России проводится эксперимент по регистрации самозанятых, главная цель которого – вывод «серых» доходов из тени.

«Самозанятые освобождаются от страховых взносов, за исключением тех, которые они должны уплачивать в Фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас пытаемся отработать механизмы, которые дадут этим людям возможность накапливать на будущую пенсию», – пояснила вице-премьер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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