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Среда, 12 июня 2019, 20:47 мск

Новости Экономика

Россияне потратили на 13 трлн рублей больше, чем официально заработали

По итогам 2017 года граждане России потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем получили официального дохода. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Данных за 2018 года пока нет.

По словам Голиковой, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. «Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год, разница составляет 13,3 трлн рублей – это 14,5% ВВП», – рассказала вице-премьер в интервью газете «Известия».

Часть этих денег – налоги, которые граждане не доплатили. Другая часть – выпавшие расходы внебюджетных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. «Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей», – добавила Голикова.

В настоящее время в России проводится эксперимент по регистрации самозанятых, главная цель которого – вывод «серых» доходов из тени.

«Самозанятые освобождаются от страховых взносов, за исключением тех, которые они должны уплачивать в Фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас пытаемся отработать механизмы, которые дадут этим людям возможность накапливать на будущую пенсию», – пояснила вице-премьер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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