Кудрин заявил о необходимости пересмотреть экономические приоритеты страны

Возникший на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа кризис актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий, считает глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

По его мнению, сейчас следует без промедления совершить реальный разворот к поддержке частной инициативы. «Нужно больше свободы. Чтобы сохранить свое влияние, для России с ее демографией и территорией тут может быть выход только в многократном увеличении производительности, в форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций. А внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде», – заявил он в статье для газеты «Коммерсантъ».

Кудрин считает, что нефтяных доходов, что были в последние 20 лет, у России уже никогда не будет. «Ренту теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации. После прихода нового правительства в январе было очевидно осознание этой проблемы, наметился вектор на перемены именно в этом направлении: например, цифровизация госуправления, акцент на работу по приоритетам. Надеюсь, этот вектор в силу кризиса станет еще более заметным», – поделился мнением глава СП.

Он указал и на проблемы, которые «всплыли» на фоне коронавируса, в частности, – недостаточное финансирование здравоохранения. «Геройство врачей и других работников отрасли в борьбе с пандемией – безусловно, но иногда им приходится сражаться голыми руками, не имея оборудования, лекарств, современных технологий», – посетовал Кудрин.

Он считает, что первоочередными задачами должны стать увеличение продолжительности жизни, рост доходов населения, создание инновационной экономики и адекватное современным вызовам госуправление. Кудрин полагает, что нацпроекты необходимо увязать с целями нации, а все мероприятия должны быть направлены на достижение этих целей, «чего сегодня не происходит». При этом глава СП полагает, что решение остальных задач следует отодвинуть на 2026, 2028 или даже 2030 год.

Москва, Иван Гридин

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