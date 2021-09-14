Уголовное давление с попыткой захвата: в Ставропольском крае пытаются разорить «Россию»

В Ставропольском крае в станице Григорополисской Новоалександровского округа разгорается скандал вокруг крупного сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Россия». Дважды отстраненный на общем собрании председатель хозяйства пытается вернуть контроль над предприятием, которое в результате оказалось в ситуации, по многим признакам похожей на рейдерский захват. Против нового руководства, которое было избрано сотрудниками СПК, возбуждено уголовное дело, на счета «России» наложен арест, пишет портал yatakdumayu.ru.

Новая история «России»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия» был создан в 1921 году, когда в станице Григорополисской появился племенной колхоз. Предприятие развивалось и процветало. Благодаря высоким показателям СПК был известен на всю страну. В колхоз с визитами приезжали в разное время Никита Хрущев, Иосип Броз Тито, Михаил Горбачев и Владимир Путин.

Предприятие всегда считалось самодостаточным, но за последние 30 лет все же понесло заметные потери. «У нас осталось две доеные фермы. А раньше молочных ферм было шесть. Поголовье свиней когда-то было 40 тысяч. Закрыли кирпичный завод. Еще у нас была мельница, ей, как и хозяйству, было 100 лет – она работала прекрасно. Оборудование там было старенькое, тем не менее, мука у нас была своя, и она имела низкую себестоимость», – рассказал журналистам бригадир СПК «Россия» Андрей Барильченко.

По словам местных жителей, с 1991 года колхозом руководит Сергей Пьянов, при котором «Россия» понесла большие убытки – проходили массовые сокращения, фермы оказались в запустении. «С 1991 года, когда Пьянов только пришел, работало около 2000 человек, теперь осталось 650. Он якобы из-за нерентабельности много производств позакрывал. Это все в период правления Пьянова. То есть, идет постепенное приведение в упадок для дальнейшего банкротства, как я считаю», – пояснил бригадир СПК «Россия» Михаил Асеев.

WHO is Mr. Пьянов

Как вспоминают местные жители, все началось в 90-е годы после ухода бывшего председателя СПК «Россия» Вальдемара Врана, который фактически подготовил почти всю производственную базу колхоза. Он также активно участвовал в создании ученических профессиональных бригад, благодаря чему появился молодой резерв специалистов.

«Вальдемар Францевич был замечательным председателем. Он 15 лет занимал пост руководителя, и за это время Вальдемар Врана показал себя умелым хозяйственником. Он строил дома для рабочих. Целые улицы из двухэтажных домов появились в станице. Вы себе представляете?» – рассказывает бригадир СПК «Россия» Андрей Барильченко.

В 1991 году Вальдемар Францевич ушел на пенсию, оставив вместо себя молодого инженера Сергея Пьянова. Новый амбициозный председатель быстро влился в 90-е годы. В период «реконструкции экономики» законодательством предусматривалось два варианта приватизации: первый – весь земельный фонд колхоза делился на паи и раздавался рабочим с возможностью выкупа; второй вариант – оставить землю за колхозом, а работникам выдать имущественный пай с возможностью получения дивидендов. Пьянов убедил односельчан выбрать второй путь и не делить землю. Взамен этого, председатель обещал хорошие зарплаты, пенсии и путевки в санаторий, но на деле оказалось иначе.

Как считают местные жители, последние годы председатель СПК занимался лишь личным обогащением. В кооперативе начались сокращения. Заключались странные договоры, после чего колхоз стал лишаться выручки. Правоохранительные органы дважды возбуждали уголовные дела о махинациях, но оба были прекращены за недостаточностью улик.

«У нас одно время такая тенденция была: если кто-то был не угоден Пьянову из рабочих, то его увольняли. Как правило, по собственному желанию. Если он не один работал, а скажем с супругой, то ее тоже увольняли, хотя она как бы и ни при чем. Многие люди были запуганы его действиями. И альтернативной кандидатуры никто и никогда не выставлял», – рассказал бригадир СПК «Россия» Михаил Асеев.

Единоличный кооператив

5 февраля 2021 года на очередное собрание пайщиков, на котором традиционно должны были переизбрать председателя, Пьянов не явился. Вместо него был избран новый руководитель Александр Гринев. «5 февраля, когда выбирали председателя, Пьянов не пришел на собрание. Я не знаю, по каким причинам. Мы сидели, его ждали, а потом поступило предложение, что давайте изберем себе другого молодого, перспективного председателя. 93% уполномоченных проголосовали за избрание нового председателя Александра Викторовича Гринева», – сообщил Асеев.

Тем не менее, Пьянов как полноправный хозяин продолжал заключать договора от имени кооператива. Неделимая общая земля СПК была разделена на несколько участков, один из которых был подарен Новоалександровскому району под постройку дороги. Кроме того, в планы Пьянова входило сокращение коллектива почти в два раза.

«У нас была встреча в декабре 2020 года. На ней Пьянов сказал, что нас много и в общем в хозяйстве должно остаться около 300 человек. Плюс еще кадастровая оценка земли непонятно почему изменилась. Земля наша стоила порядка 2,5 млрд рублей. А тут в феврале нам становится известно, что сейчас она стоит около 7 млн рублей. То есть цена уменьшилась в 300 раз, но ведь так не бывает!» – подчеркнул Михаил Асеев.

В результате 2 июля 2021 года пайщики на внеочередном собрании повторно приняли решение об освобождении Пьянова от должности председателя и исключении его из членов племколхоза, а также снова назначили Гринева на должность исполнительного директора. Потерпев фиаско и потеряв членский билет, Пьянов сразу подал в суд о признании решения собрания ничтожным и не имеющим силы. В настоящий момент дело на стадии рассмотрения в суде.

Кроме того, Пьянов потребовал заблокировать все средства и исключить возможность вносить изменения в учредительные документы, после чего «приглашенный» из Воронежа ЧОП штурмом пытался взять административное здание племколхоза, действуя явно в интересах отставного председателя СПК. «Он пытался захватить предприятие силой и зашел на территорию административного здания с группой вооруженных ЧОПовцев», – рассказывают работники СПК «Россия».

20 июля экс-председатель и дважды исключенный из кооператива Пьянов написал заявление в правоохранительные органы на нового руководителя Александра Гринева, обвинив его в краже 900 тонн колхозного гороха. Силовики задействовали для его поимки около 300 сотрудников Росгвардии, что стало шоком для местных жителей.

«Гринев успел вступить в должность и поработал до 20 июля, когда на него открылось уголовное дело о хищении гороха. На самом деле никакой кражи не было, все находится на месте. Заявление в полицию подал Пьянов. А он уже на тот момент не был председателем и даже не акционером нашего хозяйства», – пояснил бригадир СПК «Россия».

Местные жители вышли на улицу и пытались отстоять Гринева, но силовики отправили исполнительного директора под арест на два месяца.

Конфликтная ситуация и репрессии

В настоящий момент СПК «Россия» является градообразующим. На 20 тыс гектарах трудится около 650 человек – жители станицы Григорополисской и ближайших сел. Согласно уставу, земля кооператива считается неделимой и находится в общей собственности. Новый председатель успел скооперировать людей вокруг предприятия. Не имея руководства, специалисты и рабочие взяли предприятие на самоуправление.

Станичники верят, что правда восторжествует, и подчеркивают, что уголовное дело против Гринева просто сфабриковано. «Можно было повестку прислать, он бы явился. Днем приехал бы как положено. Но не ночью ведь человека забирать. Он не прятался, не скрывался. Несколько сот полицейских приехало. Как преступника забрали!» – возмущаются местные жители, заявляя, что не намерены идти на компромисс, пока не будет прекращено уголовное преследование законно избранного председателя.

«У нас есть председатель. Мы надеемся, что его скоро отпустят. Никаких доказательств против него нет. Кроме того, якобы похищенный горох находится на складе и некуда не пропадал», – уточнил бригадир СПК Алексей Подставкин.

Тем временем, Пьянов, судя по всему, снова сменил тактику. Как говорят сотрудники СПК, бывший председатель пытается скупить имущественные паи, чтобы затем переоформить коллективное хозяйство в акционерное общество. В этом случае решения будут приниматься не количеством голосов, а количеством паев.

На днях в станицу приезжал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, который пообещал местным жителям помочь разобраться в ситуации. Но пока, кроме обещаний, никакой реальной помощи нет.

Как считают станичники, финальная битва за сохранение СПК «Россия» еще впереди. «Мы трудимся совместно и всю прибыль потом делим равными долями на всех участников. То есть, выдаем дивиденды, согласно полученным результатам. На данный момент обороты предприятия составляют примерно 1,35 млрд рублей, чистая прибыль около 100 млн рублей», – пояснил сотрудник кооператива.

Пока местных жителей волнует только один вопрос, что будет с «Россией»? Новый руководитель остается под стражей. Гриневу предъявлено обвинение в краже 911 тонн гороха. Против него также возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества) якобы за продажу ячменя. В СПК были проведены повторные обыски, в том числе у двух бригадиров. При этом была задержана бухгалтер предприятия, с которой почти 12 часов не удавалось связаться. Как считает адвокат Гринева Ольга Халикова, таким образом на сотрудников СПК оказывается давление, поскольку все обвинения беспочвенны.

Кроме хищения гороха, который фактически не похищался и остался на складах, следствие инкриминирует Гриневу продажу ячменя по цене, которая была ниже рыночной, из-за чего колхозу якобы был нанесён ущерб в 1 млн рублей. «Это абсурд. Товар был продан по нормальным ценам. Стоит отметить, что данное решение принимал не лично Гринёв, а весь состав собрания, попытавшийся таким образом закрыть долги перед кредиторами. Есть соответствующие протоколы, свидетельствующие об этом. Мы расцениваем данные действия как очередное давление на моего подзащитного», – констатировала юрист.

По ее словам, Гринев намерено был помещен в карцер. «К Александру Викторовичу регулярно приходит сотрудник ФСБ, не имеющий никакого отношения к следственному процессу, который угрожает ему и его семье. Очевидно, что стражи порядка проводят репрессивные методы для достижения своих целей по отношению к Гринёву и работникам племзавода», – сказала Халикова.

По ее мнению, то обстоятельство, что документ по кадастровой стоимости земельных участков «России» были занижены с 2,5 млрд рублей до 7 млн рублей, может свидетельствовать, что Пьянов мог готовить предприятие к разорению, чтобы затем купить его по бросовой цене. «Все эти уголовные дела – попытка запугать людей, чтобы они перестали защищать нового председателя», – подчеркнула юрист.

Ставрополь, Екатерина Попова

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