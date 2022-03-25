Испании и Португалии разрешили самостоятельно снизить цены на электричество

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 25 марта, заявил, что согласно решению, принятому на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе Испания и Португалия смогут вводить собственные меры, направленные на снижение цены на электроэнергию, – сообщает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с португальским премьер-министром Антониу Коштой Санчес сказал: «Что касается цен на энергетику, Комиссия дала возможность действовать на энергорынке Европы так, что мы можем обозначить как «иберийское исключение» нынешним нормам. Это самое важное достижение, которого смогли добиться оба правительства. Как это отражают выводы Европейского совета, Испания и Португалия, начиная с сегодняшнего дня, могут применять чрезвычайные меры, на определенное время, чтобы сократить цены на электроэнергию для наших потребителей, для нашей промышленности и для наших компаний».

«Эти меры должна одобрить Европейская комиссия, которая, в свою очередь, обязуется это делать в срочном порядке. Речь идет о чрезвычайной, временной мере, которая позволит обоим правительствам снизить цены на энергию», – заявил глава испанского кабмина.

Брюссель, Иван Бабурин

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