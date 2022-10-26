В России резко снизился размер ипотечных кредитов

В России средняя сумма ипотечного кредита снижается третий месяц подряд. Подобная ситуация не наблюдалась на рынке последние семь лет. Это говорит о том, что платежеспособность россиян упала, они ищут более доступные варианты жилья.

По сравнению с августом средний размер ипотечного кредита снизился на 2,2%, до 3,7 млн рублей, следует из данных Frank RG, которые приводит РБК. За июль-сентябрь средний чек в ипотеке упал на 6,4%. Впрочем, это не является рекордом, максимальное снижение было зафиксировано в апреле этого года – на пике кризиса показатель просел на 8,8%.

Ситуация отличается тем, что продолжительное снижение средней величины ипотеки не наблюдалось со времен кризиса в 2014-2015 годах. Тогда показатель падал с декабря по март и сократился на 6,1%, до 1,5 млн рублей. Крупные банки подтверждают тенденцию, некоторые игроки отмечают, что падение среднего чека ускорилось в октябре. В годовом выражении величина ипотечного кредита по-прежнему растет. По сравнению с сентябрем 2021-го средний для рынка показатель увеличился на 21,3%, следует из статистики Frank RG.

По мнению экспертов, снижение среднего размера ипотечного займа – это одновременно следствие и отражение непростой ситуации в геополитической и экономической сферах. В 2014-2015 годах также наблюдались кризисные явления, вызванные зарубежными санкциями и длительным спадом цен на энергоносители.

Сейчас платежеспособность россиян такова, что даже с помощью ипотеки они могут позволить себе исключительно самое дешевое жилье. Даже при наличии стабильного дохода люди, собравшиеся решить квартирный вопрос, в условиях окружающей неопределенности предпочитают экономить и откладывать часть средств на черный день.

Москва, Зоя Осколкова

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