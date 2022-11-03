Пессимизм вернулся: в России резко упал индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России по итогам октября резко снизился до 43,7 пункта с 51,1 пункта в сентябре. Об этом сообщает аналитическая компания S&P Global. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее спад.

Снижение PMI оказалось самым быстрым с марта 2022 года. Заметное падение деловой активности опрошенные компании сектора услуг связывают с падением спроса, сокращением клиентской базы на фоне масштабных санкций и снижением покупательной способности клиентов.

«Снижение новых заказов и сдержанный клиентский спрос привели к более быстрому сокращению занятости и падению объемов незавершенных работ», – говорится в сообщении. По оценке аналитиков, темпы найма рабочей силы находятся на минимуме с мая 2020 года.

Российские компании сектора услуг также сообщили о том, что инфляция производственных затрат восстановила динамику в начале четвертого квартала. При этом темпы роста ускорились после 12-месячного минимума, зафиксированного в сентябре.

«Пессимизм в сфере услуг вернулся на фоне обеспокоенности компаний по поводу снижения покупательной способности клиентов и экономической неопределенности», – заключили в S&P Global.

Индекс деловой активности в сфере услуг в России основан на данных, собранных из ежемесячных ответов на анкеты, рассылаемые руководителям по закупкам в более чем 300 частных сервисных компаний. Индекс отслеживает такие переменные, как продажи, занятость, запасы и цены.

Ранее сообщалось о снижении индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России с 52 пунктов в сентябре до 50,7 пункта в октябре. В S&P Global заявили, что последние данные свидетельствуют лишь о незначительном улучшении состояния российского производственного сектора. «Темпы подъема стали самыми медленными с июля», – отметили в компании (цитата по ТАСС).

Москва, Наталья Петрова

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