В России с уходом иностранных брендов резко упал спрос на маркетологов

В России снизился спрос на маркетологов после начала спецоперации на Украине. В настоящее время на одну вакансию в этой сфере приходится четыре соискателя. Интерес работодателей упал на фоне ухода из РФ зарубежных брендов и рекламных платформ.

В 2021 году на одну вакансию маркетолога приходилось три соискателя, в 2022 году – уже четыре, пишет «Коммерсант». В марте и апреле число вакансий было на 25% меньше, чем в предыдущие месяцы. В конце лета и начале осени компании стали активнее открывать позиции для маркетологов, но в целом спрос остается на 8-12% меньше, чем год назад.

Тем временем, сами маркетологи снижали активность в поиске работы. В феврале количество открытых резюме уменьшилось почти на 33 тысячи по сравнению с январем. Ситуация стабилизировалась к середине лета, и с июля число резюме в сфере маркетинга демонстрирует рост. Однако оно все еще не достигает уровня начала года.

Общее снижение спроса эксперты в первую очередь объясняют уходом из России зарубежных брендов и закрытием российских офисов иностранных холдингов. Без работы осталось много специалистов, рынок на стороне тех, кто предлагает работу, а не ищет, говорят эксперты. Снижение активности самих маркетологов в поиске работы, в свою очередь, объясняется тем, что специалисты начального и среднего уровня, которым удалось сохранить места, стараются пережить кризис на текущем месте работы.

Москва, Зоя Осколкова

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