Для борьбы с мошенниками банки заставят делиться видео с камер на банкоматах

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет обязать банки предоставлять фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. По мнению ведомства, это поможет в борьбе с мошенниками и незаконным обналичиванием денег.

О новых правах Росфинмониторинга о предоставлении информации от финансовых организаций говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, пишет РБК. Служба разработала корректировки по поручению правительства.

«Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», – уточнил представитель ведомства. Речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу, следует из текста документа.

В частности, интерес для службы могут представлять материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. «В целом реализация этого предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничества со средствами граждан, а также даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов указанных преступлений», – отметил собеседник агентства.

Как рассказали в Национальном совете финансового рынка (НСФР), сейчас банки ведут фото- и видеосъемку, но не для антиотмывочных целей, а для противодействия мошенничеству (антифрод) и с целью соблюдения правил офисного обслуживания. Такие данные сейчас предоставляются по решению суда.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%, но в основном это произошло из-за закрытия каналов незаконного вывода средств за рубеж в условиях санкций и капитальных ограничений. За тот же период объем обналичивания денег через банки увеличился на 10% год к году и достиг 34 млрд рублей. 61% подобных операций проводились с участием физлиц.

Москва, Зоя Осколкова

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