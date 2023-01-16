В России «конфискат» будут передавать в минобороны и МЧС

Законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности, разработанный министерством финансов РФ, поддержал кабмин, – сообщает в понедельник, 16 января, РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В документах, одобренных правительством, говорится: «Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению…, за исключением случаев, когда … в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи … федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

«Законопроект одобрен на заседании правкомиссии», – подтвердили в пресс-службе правительства РФ.

Законопроект поддержали в минобороны, МЧС, Минпромторге, Федеральной таможенной службе (ФТС), ФСБ и Росимуществе. На законопроект также было получено положительное заключение Минюста по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

Новый законопроект предлагает предусмотреть возможность передачи таких товаров Министерству обороны или МЧС тогда, как сейчас товары легкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, подлежат передаче Росимуществу для безусловного уничтожения.



Сообщается, что одобренный документ направлен ана «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению», в том числе в качестве гуманитарной помощи, в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации».

Москва, Иван Бабурин

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