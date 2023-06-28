Госдума приняла в первом чтении закон о налоге на сверхприбыль

Законопроект, внесенный правительством России о налоге на сверхприбыль для крупных компаний, в среду, 28 июня, приняла в первом чтении Госдума РФ. Налог предполагает однократную выплату для предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.



В сообщении на сайте Госдумы РФ, в частности, говорится: «Предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль».

Согласно предложению правительства РФ, «законопроектом предусматривается несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях – плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года».

Следует напомнить, что ранее глава минфина РФ Антон Силуанов заявил, что из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

«Для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо», – сказал Силуанов.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»