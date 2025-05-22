Европарламент одобрил повышение пошлин на российские удобрения

Европарламент одобрил повышение пошлин на ввоз удобрений и сельхозпродукции из России и Белоруссии. В Москве назвали это решение выстрелом ЕС себе в ногу.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести пошлину на сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии в размере 50%. Тариф будет применяться к товарам, которые до этого пошлиной не облагались, в том числе сахар, уксус, мука и корма для животных.

Предложение Еврокомиссии поддержали 411 депутатов, 100 проголосовали против, 78 воздержались, передает «Интерфакс».

Решение о введении дополнительных пошлин должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь ЕС придется закупать азотные удобрения по более высокой цене, но худшего качества. При этом спрос на такие удобрения в мире очень высок, поэтому Россия без труда найдет другие рынки для сбыта своей продукции. «Европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу», – добавил пресс-секретарь.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube