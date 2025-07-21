В России почти вдвое выросло число предприятий, планирующих сокращение персонала

В России с начала года почти в два раза увеличилось количество компаний, которые планируют сокращение персонала. Об этом говорится в докладе Банка России о региональной экономике.

В январе доля таких предприятий составляла 6,9%, а в июне – уже 11,5%. Такие тенденции в наибольшей степени характерны для предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении, фармацевтике. Регулятор объясняет это снижением спроса на продукцию. В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска.

Вместе с тем в июне 2025 года увеличилась доля компаний, планирующих сохранить число работников без изменений, – 65% против 62% в январе текущего года, указано в докладе.

Кроме того, с 84% до 71% сократилась доля предприятий, ожидающих увеличения зарплат в этом году, а медианная оценка роста заработных плат упала с 8,4% до 5,3%. Основные причины такой тенденции – снижение спроса на продукцию, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности. Это характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства. Те компании, которые все-таки планируют существенное увеличение оплаты труда, объясняют это значительным кадровым дефицитом и сложностью автоматизации операций.

В то же время, как отмечает Центробанк, признаки стабилизации ситуации на рынке труда в 2025 году стали более выраженными. Так, ускорилось снижение потребности компаний в работниках. При этом количество резюме продолжило расти, хотя и более медленными темпами, чем в начале года. В результате уровень конкуренции за рабочие места повысился и в большинстве регионов страны стал умеренным. Дефицит соискателей сохраняется только в отдельных регионах, в частности, в территориально близко расположенных к Москве и Санкт-Петербургу – за счет оттока кадров в эти агломерации.

В условиях постепенного охлаждения напряженности на рынке труда рост зарплат начал замедляться как в номинальном, так и в реальном выражении, отмечается в докладе. Все больше предприятий выбывают из «зарплатной гонки», поскольку возможности переноса растущих издержек на оплату труда в отпускные цены постепенно исчерпываются, констатирует ЦБ.

Ранее сообщалось, что все больше россиян пессимистичнее оценивают свои перспективы на российском рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС, проведенного в марте-апреле этого года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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