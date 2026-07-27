Рекордное за восемь лет число иностранных компаний открылось в России

В России за январь-май 2026 года зарегистрировались 3,1 тыс. иностранных компаний, что стало рекордом за последние восемь лет. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

Согласно статистике, впервые с 2023 года закрытых фирм с иностранной формой собственности оказалось на 7% меньше, чем новых.

Главным источником прироста стал Китай, на который пришлось около 58% новых регистраций иностранных компаний, сообщил член генсовета «Деловой России» Андрей Глушкин. По его словам, китайские бизнесмены активно осваивают электронную коммерцию, розничную торговлю и строительство. Далее по числу регистраций идут Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, а также Турция, ОАЭ и Республика Корея, перечислил глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Отмечается, что новых игроков привлекают освободившиеся после ухода западных компаний ниши, большой рынок и возможность работать без лишних посредников.

Новые иностранные компании чаще всего интересуют направления, связанные с импортозамещением и локализацией: промышленная электроника, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковка, полимеры, фармацевтика, косметика и БАДы. Кроме того, инвесторы рассматривают инфраструктуру, логистику, цифровые платформы для грузопотоков и переработку сельскохозяйственной продукции. Также в число востребованных сфер попали оптовая и интернет-торговля, поставки автомобилей, оборудования, электроники, одежды, товаров для дома и производственных комплектующих.

Как сообщалось ранее, иностранные инвестиции в российскую экономику за год выросли почти в 12 раз. На смену инвесторам из недружественных стран пришли капиталы из государств Азии и Ближнего Востока.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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