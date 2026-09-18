В России растет объем плохих долгов в банках: участники рынка скрывают ухудшение качества активов

Российские банки стали активнее переоформлять кредиты бизнесу, который потенциально может уйти в просрочку. Доля рискованных реструктуризаций в июне в полтора раза превысила уровень просрочки по официальной статистике. По словам аналитиков, таким образом кредитные организации могут маскировать ухудшение качества активов.

На конец июня объем рискованных реструктуризаций кредитов бизнеса достиг 4,8 трлн рублей против 3 трлн годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Это означает, что финансовые организации активно переоформляют на более легких условиях ссуды, с выплатой которых у заемщиков могут возникнуть проблемы или по которым уже была просрочка.

Общая просроченная задолженность по корпоративному портфелю составляет 3,5 трлн. Однако есть и более широкий показатель – проблемные долги, а он, согласно информации регулятора, достигает уже 11,5 трлн рублей.

Через реструктуризацию просроченных ссуд банки могут маскировать ухудшение качества своих активов, говорится в материалах Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Также финорганизации закрывают долги в обмен на доли в компаниях и непрофильные активы. Это может скрывать реальный масштаб ухудшения кредитных портфелей.

Если с кредитом возникают явные проблемы, банк должен перевести его в более низкую категорию качества с досозданием резервов на возможные потери, поясняют эксперты. По сути, финансовой организации приходится вывести деньги из оборота и отложить их на случай, если с выплатой долга что-то пойдет не так. В результате игроки оказываются перед выбором: признать ухудшение качества актива и получить прямой убыток либо сохранить формальный статус кредита и отложить траты. Проблемы начинаются, когда реструктуризация превращается в бесконечное продление заведомо нежизнеспособного долга. В этом случае отчетность действительно может выглядеть лучше реального положения дел.

В Центробанке признают, что качество корпоративных кредитов в последнее время действительно снизилось. При этом такие долги на 50% покрыты резервами и качественными залогами, а оставшиеся риски остаются умеренными и смогут быть закрыты банками за счет растущей прибыли.

Бизнес сталкивается с проблемами из-за высокого долгового бремени – многие изначально ожидали более раннего снижения ключевой, следует из оценки ЦМАКП. А значительная доля ссуд оформлена по плавающей ставке, то есть расходы на проценты зависят от уровня основного показателя ЦБ. В результате период сдержанной экономической активности может затянуться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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