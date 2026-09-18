Кассы самообслуживания в России впервые стали популярнее традиционных

Покупатели в российских супермаркетах чаще предпочитают рассчитываться на кассах самообслуживания, они стали популярнее традиционных. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом SuperJob.

«В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания. В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО – 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%)», – сообщается по результатам опроса.

Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% – кассу самообслуживания против 36 и 59% среди россиянок.

Больше всего сторонников КСО в возрастной категории до 35 лет (83%). Среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45%, соответственно.

В опросе приняли участие 1600 респондентов, представляющих экономически активное население и проживающих в 389 населенных пунктах, где розничные магазины оборудованы кассами самообслуживания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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