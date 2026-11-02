Кабмин РФ временно запретил вывоз некоторых видов нефтехимической продукции

Правительство России временно запретило вывоз отдельных видов нефтехимической продукции из РФ за пределы Евразийского экономического союза. О подписании соответствующего постановления сообщается на сайте кабмина.

Запрет введен на 3 месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Отмечается, что они используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.

В кабмине объяснили принятое решение необходимостью поддержания стабильного обеспечения сырьем российских промышленных предприятий.

Ограничение не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи и на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Напомним, в минувшую пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил о ночной атаке ВСУ на три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. По его словам, одно предприятие получило небольшие повреждения. В ночь на воскресенье, 1 ноября, под удар вражеских дронов попало промышленное предприятие в кстовской промзоне в Нижегородской области. Завод получило значительные повреждения. После атаки региональные власти ввели лимит на продажу бензина – 40 литров на автомобиль и запретили заправку в канистры. Кроме того, на местных АЗС не смогут заправляться автомобили из других российских регионов. Данные решения приняты для обеспечения нужд области, пояснили в правительстве Нижегородской области.

Москва, Наталья Петрова