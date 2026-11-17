США продлили для Словакии исключение из санкций для закупок российской нефти

Словакия договорилась с США о продлении исключения, позволяющего продолжать закупки российской нефти. Об этом сообщает министерство экономики республики.

По словам вице-премьера и министра экономики Денисы Саковой, власти стремились предотвратить ситуацию, в которой американские санкции могли бы угрожать поставкам топлива и бесперебойной работе НПЗ. «Нам удалось добиться дополнительных 120 дней, что означает не только большую уверенность в поставках нефти, но и необходимое время для дальнейшей диверсификации источников поставок», – добавил она.

При этом министерство экономики Словакии продолжает переговоры с международными партнерами в поисках альтернативных источников топлива.

США предоставили Словакии отсрочку от вступления в силу санкций против российской нефти в октябре 2025 года. 21 ноября 2026 года его действие должно было завершиться.

Братислава, Зоя Осколкова