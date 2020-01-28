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Вторник, 28 января 2020, 08:51 мск

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Арестовано имущество руководителя ГК «Атлас Девелопмент» Городенкера

Арбитражный суд Свердловской области арестовал банковские счета и имущество руководителя группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера на сумму 124,8 млн рублей.

С заявлением об обеспечительных мерах обратилось ПАО «Т Плюс» в рамках банкротства УК «Интерком» – компания находится в стадии ликвидации, а Городенкер считается одним из ее бенефициаров. Энергетики в ходе судебного процесса доказали, что должник может использовать процедуру банкротства с целью ухода от обязательств перед кредиторами. Исполнительный лист об аресте счетов и недвижимости предъявлен в УФССП.

Как сообщили в пресс-службе «Т Плюс», также вынесен судебный запрет на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих Городенкеру.

Екатеринбург, служба информации

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