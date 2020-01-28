Арестовано имущество руководителя ГК «Атлас Девелопмент» Городенкера

Арбитражный суд Свердловской области арестовал банковские счета и имущество руководителя группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера на сумму 124,8 млн рублей.

С заявлением об обеспечительных мерах обратилось ПАО «Т Плюс» в рамках банкротства УК «Интерком» – компания находится в стадии ликвидации, а Городенкер считается одним из ее бенефициаров. Энергетики в ходе судебного процесса доказали, что должник может использовать процедуру банкротства с целью ухода от обязательств перед кредиторами. Исполнительный лист об аресте счетов и недвижимости предъявлен в УФССП.

Как сообщили в пресс-службе «Т Плюс», также вынесен судебный запрет на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих Городенкеру.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

Юрий Гулягин: благодаря прокуратуре уральцы смогли получить зарплату на 3 млрд рублей. / 28 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» без Коваржа в четвертый раз за сезон проиграл «Барысу». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»