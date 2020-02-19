Перед голосованием за поправки в Конституцию изменят границы старых участков и создадут новые

В Екатеринбурге началась подготовка к голосованию за поправки в Конституцию. Именно она стала темой первого заседания общественного совета при главе администрации Ленинского района.

Кроме главы района Дмитрия Ноженко, в состав совета вошли вице-спикер заксо Виктор Маслаков, председатель избиркома Ленинского района Ирина Пяткова, генеральный директор крупного предприятия района АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин и другие представители общественных организаций и предприятий.

Председатель Ленинского ТИК Ирина Пяткова рассказала, что подготовка к голосованию уже идет вовсю. Есть предложения об изменении границ старых избирательных участков, также в планах открыть новый.

Гендиректор АО «Специализированный застройщик «РСГ- Академическое» Виктор Кривошеин отметил, что итоги голосования в Академическом районе ломают сложившийся стереотип о том, что молодежь не ходит на выборы. «Это самый молодой район в городе по возрастному составу живущих здесь, но, несмотря на это, у нас на всех выборах была зафиксирована одна из самых высоких явок в Екатеринбурге», – считает Виктор Кривошеин

Как уже сообщалось, 15 января президент России Владимир Путин выступил с инициативой внести ряд изменений в существующую Конституцию. Изначально планировалось провести голосование по поправкам в начале апреля, однако из-за большого объема предложений сейчас рассматривается другая дата – 22 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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