В очередь за ребенком. Как в Свердловской области получить квоту на ЭКО

В год в Свердловской области около трех тысяч пар вступают в протокол экстракорпорального оплодотворения по программе ОМС. Люди получают шанс на долгожданного ребенка, и оплачивает процедуру государство. Вокруг самой программы и листа ожидания ходит множество слухов, домыслов и кривотолков. «Новый День» публикует инструкцию для тех, кто решился на ЭКО, о том, как встать в очередь за ребенком.

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