В Екатеринбурге 11-летний беспризорник чуть не умер в теплотрассе от туберкулеза

Жуткая история произошла недавно в Екатеринбурге: 11-летний беспризорник чуть не умер от туберкулеза в теплотрассе, где он жил с тремя еще такими же беспризорными детьми.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети благотворительный фонд «Новая жизнь». По их словам, примерно год назад сотрудница фонда Наталия Санникова шла на работу, к ней подбежал мальчик 10-11 лет и попросил немного денег. Они разговорились. Мальчик рассказал, что у них в семье семеро детей, папа умер от туберкулеза, а мама пьет. Соцработница отвела мальчика на флюрографию, которая подтвердила у него тот же диагноз, что и у его отца. Ребенка устроили в санаторий, его спасительница навещала его, дала ему свой номер телефона. Но потом мальчика забрала из санатория мать, и он пропал из виду.

16 апреля этого года мальчик позвонил Наталье и сказал, что умирает. Он оказался на теплотрассе возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга. «Единственное решение было вызвать скорую… медики приехали, осмотрели и срочно увезли его в 40 больницу», – пишет фонд. Выжить на улице ему помогли друзья-беспризорники – два мальчика и одна девочка.

Сейчас, по заверению фонда, все четверо детей находятся на сопровождении. Больной мальчик – в палате интенсивной терапии (ПИТ) с кавернозным туберкулезом и двухсторонним распадом легких, в крайне тяжелом состоянии, подключены все социальные службы, его собираются везти в Нижнетагильский противотуберкулезный детский диспансер. Судьбу трех его друзей передали в органы соцзащиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, сейчас проводится проверка этой информации, о которой уже написало одно из местных СМИ. «В рамках доследственной проверки следователями СКР будут тщательно проанализированы озвученные в СМИ данные с дачей объективной правовой оценки действиям (бездействию) всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые в силу возложенных на них полномочий должны предупреждать возникновение подобных ситуаций, в которых жизнь и здоровье детей подвергаются опасности. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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