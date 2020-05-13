Коронавирус давит на бизнес. Где получить помощь?

Длительные нерабочие дни из-за пандемии коронавируса скажутся на предприятиях практически всех сфер. По оценкам аналитиков Счетной палаты РФ, из-за кризиса в стране число безработных до конца года может вырасти в несколько раз и достигнуть 8 млн. Разориться могут 25−30% предприятий малого бизнеса.

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Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

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