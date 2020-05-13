Годовщина «скверных» событий: хронология, оценки, последствия (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 13 мая, исполняется ровно год с начала драматических событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, где меценаты планировали построить храм святой Екатерины. Решение вызвало недовольство со стороны части екатеринбуржцев, в городе прошла череда громких митингов, «скверные» события вышли на федеральный уровень, и в конце концов власти согласились на смену площадки строительства.

Все заинтересованные лица относятся к конфликту тех дней по-разному, но стоит отметить, что за год их мнение не изменилось. Оценка событий мая 2019-го, лучшие кадры и видео с места событьий – в нашем проекте.

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