Отправленный в затвор схиигумен Сергий выступил с экстремисткой проповедью, призывая к свержению власти в стране

Скандально известный схиигумен Сергий, духовник многих известных персон (в их числе называются, как правило, хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская, и так далее), выступил с новой проповедью, несмотря на запрет. «Это не проповедь, а беседа с душой русского народа. Я вне монастыря и вне скита, запреты архиерея не нарушаю, монастырь посещаю, как паломник», – оговорился в начале выступления клирик, отправленный в затвор.

В первой части 20-минутного видео он призвал открывать храмы, так как, по его мнению, заразиться в них нельзя. «Священники, кого вы боитесь, где ваша вера, что вы скажете Христу? Как народу жить без исповеди и причастия? Как вы будете платить налоги? Средний и малый бизнес уничтожен, у людей нет денег, нет работы, открывайте храмы. Священникам надо служить, престол вас накормит. Служите по-старому, без дезинфекции и протирания. Как может Христос, победитель смерти, передавать смерть? Как можно заразиться от лжицы? Не хула ли это на Духа Святого»? – вопрошает схиигумен.

Затем он переходит на более злободневную тему. «Будьте внимательны, господин Греф рекламирует Кабалу – учение о магии, чародействе, общении с бесами. Что сейчас происходит, сколько заразили людей, те же люди, которые посадили нас под домашний арест, предупредили нас о второй волне и будут предлагать вакцинацию. Вакцины будут чипы, для массы они будут смертельны. Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная», – предупреждает оратор.

По его мнению, сценарий будет развиваться следующим образом: «Сейчас идет тестирование, то есть заражение руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуры, милиции, Росгвардии. У них будут чистые вакцины, через чипированных руководителей будет действовать искусственный интеллект без жалости и сострадания. После чего они заставят своих подчиненных пройти такой же путь, это уже будут карательные органы, уничтожающие свой народ и своих близких. Слуги народа, кому вы давали присягу, вы добровольно служите Антихристу, то есть политическому руководству, депутатскому корпусу, цифровикам», – заключает схиигумен Сергий.

После он вновь, как и в предыдущих проповедях говорит про заговор с целью создать мировое правительство. «Кто исполняет в России их [мирового правительства] поручения? Царь грядет, скоро вы увидите – вся мракобесная политическая власть исчезнет. Эта власть от сатаны. Сионисты говорят, что русский народ нельзя переделать, его надо уничтожить, что и делает руководство России, которое полностью в руках мирового правительства. Пока не поздно, путинской коалиции надо сложить полномочия и покинуть пределы страны», – заявляет он.

В видео звучат еще несколько призывов к свержению государственной власти, он призывает люди «выйти из стен страха, плача, безысходности, уныния и отчаяния». «Выходите на улицы, всех не арестуют, отстаивайте свое будущее, голос народа – гнев божий. Сатанинское руководство и депутатский корпус открыто говорят о чипировании через вакцинацию, то есть о добровольном согласии идти на самоубийство и вечные мучения», – говорит проповедник.

Примечательно, что видео опубликовано на портале, владельцем которого является екатеринбуржец Всеволод Могучев – человек с богатой политической биографией. В 2000 он пытался создавать в Екатеринбурге отделение Движения против нелегальной иммиграции, затем перешел в ЛДПР. Националисты обвинили Могучева в связях с кремлевским движением «Наши» и сотрудничестве с ФСБ России – в то время как он занимался созданием отделения ДПНИ в Екатеринбурге. Также Могучев выдвигался кандидатом в депутаты ЕГД в 2011 году, но безуспешно.

Напомним, что схиигумену Сергию из Среднеуральского женского монастыря запретили проводить службы, отчитки и исповедовать прихожан. Решением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла он отправлен в затвор. «В связи с поступающими запросами относительно деятельности заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова), Екатеринбургская епархия сообщает, что содержание выступлений указанного клирика, облеченных в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», – сообщали в пресс-службе епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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