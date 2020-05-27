Схиигумен Сергий пойдет под Епархиальный суд за проповедь о свержении власти

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отреагировал на новое публичное выступление скандально известного схиигумена Сергия (Романова).

«В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», – сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Как уже сообщал «Новый День», вчера схиигумен Сергий, духовник многих известных персон (в их числе называются, как правило, хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская, и так далее), выступил с новой проповедью, несмотря на запрет, но назвал это «беседой с русской душой». Сергий заговорил о массовом чипировании через вакцину и заговоре «мирового правительства».

«Сионисты говорят, что русский народ нельзя переделать, его надо уничтожить, что и делает руководство России, которое полностью в руках мирового правительства. Пока не поздно, путинской коалиции надо сложить полномочия и покинуть пределы страны», – заявляет он. В видео звучат еще несколько призывов к свержению государственной власти, он призывает люди «выйти из стен страха, плача, безысходности, уныния и отчаяния». «Выходите на улицы, всех не арестуют, отстаивайте свое будущее, голос народа – гнев божий. Сатанинское руководство и депутатский корпус открыто говорят о чипировании через вакцинацию, то есть о добровольном согласии идти на самоубийство и вечные мучения», – заявил Сергий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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