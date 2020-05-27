Прокуратура и СК не будут проверять заявления одиозного схиигумена на экстремизм

Прокуратура Свердловской области и следственное управление СК России по региону не заинтересовались высказываниями одиозного клирика Сергия (Романова) в его последней «непроповеди». Об этом представители пресс-служб обоих ведомств сообщили «Новому Дню».

Напомним, человек, которого называют духовником хоккеиста Павла Дацюка, депутата Госдумы Натальи Поклонской, вора в законе Тимура Свердловского, в последнем своем видеовыступлении призывал людей «выходить на улицы». «Всех не арестуют, отстаивайте свое будущее, голос народа – гнев божий. Сатанинское руководство и депутатский корпус открыто говорят о чипировании через вакцинацию, то есть о добровольном согласии идти на самоубийство и вечные мучения», – заявлял он. В течение 20-минутного ролика он также неоднократно делал выпады в отношении действующей власти, в частности, требуя от нее сложения полномочий и выдворения из страны.

Своим последним выступлением Сергий удостоился открытого обращения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором тот запретил схиигумену совершать литургию и служить на ней, равно как и совершать иные общественные и частные богослужения, таинства и требы, не исключая чин экзорцизма. «Это требование тем более уместно, что Вы предпочли уйти за штат клира Екатеринбургской епархии, что само по себе предполагает ограничение прав священнодействия», – говорится в обращении архиерея.

Также Сергию запрещено принимать исповедь в храме и в келии, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита, совершать монашеские постриги и благословлять кому-либо их совершение, возлагать на себя наперсный крест и причащаться. «Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз. При вашем пострижении в Великую Схиму епископ произносил следующие памятные слова: «Брат наш, постризает второе власы главы своея, в знамение конечнаго отрицания мира, и всех яже в мире, и в конечное отвержение своея воли, и всех плотских похотей, и во еже в безмолвии и детельнем приседении себе внимати, во имя Отца и Сына и Святаго Духа; рцем вси о нем: Господи, помилуй». Посему, заботясь о спасении вашей вечной души, желая облегчить вам исполнение великосхимнических монашеских обетов об отвержении своей воли и безмолвии, я благословляю вам… послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру и что вы сами избрали для себя, принимая Великую Схиму», – заключил митрополит Кирилл.

Напомним также, что Сергия (Романова) ждет Епархиальный суд. Согласно церковным документам, в отношении клириков он рассматривает дела по обвинению в совершении церковных правонарушений. К ним относится и непослушание. Священника могут освободить от должности, уволить за штат, временно или пожизненно запретить проводить службы в церкви, лишить сана и, наконец, отлучить от Церкви. Первые два пункта неактуальны для одиозного клирика – он и так не имеет должности и является заштатным, а запрет на служение ему выдан ранее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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