«Здесь не тюрьма», – митрополит предложил скандальному схиигумену Сергию либо покаяться, либо порвать с РПЦ (ФОТО)

Опасения верующих, что сторонники опального схиигумена Сергия (Романова) могут сегодня устроить провокации после воскресного богослужения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Свято-Троицком соборе, не оправдались. Зато сам правящий архиерей дал детальную оценку последним событиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на уходящей неделе в интернете появились ролики, записанные якобы «духовными чадами» запрещенного в служении схиигумена Сергия. Они собирались прийти сегодня в храм и просить митрополита Кирилла снять с Сергия запрет проповедовать и другие взыскания. Но в последний момент мужчины, которые пригласили на этот разговор журналистов, передумали и не отвечали на звонки СМИ. В конце концов один из них прислал СМС: «Рано утром позвонили и сказали никуда не приходить, а то хуже будет». Пришли лишь несколько женщин.

После службы митрополит Кирилл рассказал собравшимся журналистам и нескольким «духовным чадам» отца Сергия, как он видит эту ситуацию: «Здесь не тюрьма. Но у любой организации есть правила. Если человек утверждает, что он православный, он должен либо принести покаяние, либо разорвать с церковью. Нарушил закон, перешел грань, – либо приди разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна». Владыка Кирилл добавил, что по-братски любит схиигумена, но «мужика занесло». Также он рассказал, что предлагал Сергию встретиться в субботу, 30 мая, и прождал его полтора часа, но тот так и не приехал.

Напомним, известный своими конспирологическими проповедями схиигумен Сергий на этой неделе выступил особенно ярко, рассказав о заговоре мирового правительства и чипировании россиян через «жидкую вакцину». По его мнению, сначала чипируют руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуры, полиции, Росгвардии. А потом через чипированных руководителей «будет действовать искусственный интеллект без жалости и сострадания». «Кто исполняет в России их [мирового правительства] поручения? Царь грядет, скоро вы увидите: вся мракобесная политическая власть исчезнет. Эта власть от сатаны. Сионисты говорят, что русский народ нельзя переделать, его надо уничтожить, что и делает руководство России, которое полностью в руках мирового правительства. Пока не поздно, путинской коалиции надо сложить полномочия и покинуть пределы страны», – заявил схиигумен. При этом месяц назад митрополит Кирилл уже велел ему уйти в затвор и не произносить никаких публичных речей.

Видео с речью митрополита Кирилла у Свято-Троицкого собора появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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