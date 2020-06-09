Схиигумен Сергий: «Пишите заявление в ФСБ на Путина, Мишустина и Собянина»

Схиигумен Сергий (Романов), несмотря на запрет в служении и призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского вести себя, как подобает монаху и схимнику, продолжает выступать на публику. Очередную видеозапись его проповеди обнародовал паблик «Православная Россия» во «ВКонтакте». На записи Сергий сходу призывает свою паству к активным действиям в адрес президента России Владимира Путина. «Владимир Владимирович Путин говорит одно, утверждает, что он ведет страну по пути рассвета, по пути, который дает возможность быть одной из ведущих стран мира, на самом деле мы узнаем из всего будущего президентства, что он подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработку персональных данных», – говорит он.

В проповеди он призывает «писать заявления через информационное поле, ютубы и контакты» в ФСБ, прокуратуру, полицию, следственный комитет о привлечении к ответственности Путина, Мишустина, Собянина, всего депутатского корпуса, Совета Федерации и всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов, присвоении номеров человеку, живущему в России. «Это преступление, которое не имеет сроков давности», – заявляет схимник.

Отдельный его призыв касается военнослужащих, офицеров и солдат, которые давали присягу. «Враг уже в России. Мобилизуйтесь у Христа под его знаменем. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», – цитирует он слова песни Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война», правда, переделывая некоторые слова на свой манер.

В проповеди он комментирует историю с убийством «похитителя обоев» Владимира Таушанкова собровцами. «Говорят, что у нас расширены права милиции, Росгвардии, чтобы охранять права граждан. Что же получается? Ворвались, им показалось, померещилось, что вместо руки у 27-летнего парня гранатомет, а вместо левой руки – пулемет. Убили человека. Всадили три пули. Вместо защиты прав. Вместе с правами отобрали жизнь. А потом разобрали пол и стены и нашли якобы целый арсенал. Ну почему – у меня вопрос – когда ломали дверь, он не стрелял? А ждал, когда его убьют. Это уже начинает стращать весь мир. Какие права у Росгвардии и милиции. Будьте внимательны. Все идет к фашистскому сатанинскому режиму. Чтобы этого не произошло, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с бесовкой силой темною, с жидовскою ордой», – говорит Сергий. И тут же уточняет: «У меня нет неприязни к еврейскому народу. У меня есть к жидам, богоборцам. Что им не нравится? Их Бог обозначил в Евангелии словом «жид». Посмотрите, кто представляет мировое правительство и проталкивает цифровизацию в России. Кому они поклонились, с кем они связаны? Убедитесь сами, посмотрев фрагмент жидовствующих, которые говорят, что мы для них рабы и скоты».

Далее приводится видеофрагмент из блога израильского раввина Даниэля Булочника. В этом видео ведущий говорит, что когда придет «машиах» (то есть Мессия), каждый еврей будет иметь по 2 800 рабов из числа неевреев, которые должны будут обеспечивать жизнь своих хозяев, «лизать им ноги», поскольку «каждый еврей – частица Бога». Это отрывок из почти часового видео хасидского проповедника от 22 июля прошлого года «Народы мира и их будущее». В комментарии к видеофрагменту схиигумен Сергий заявил, что хочет «определить их деятельность против России со стороны закона», и потребовал ответа у ФСБ, прокуратуры, полиции и СКР.

Напомним, после одной из подобных проповедей схиигумена, где он высказывался в адрес властей, ему было запрещено служить. Позднее митрополит Кирилл рассказал, что лично беседовал с Сергием, и тот обещал ему прекратить публичные выступления подобного рода, не подобающие монаху и схимнику, однако он нарушил обещание, осушавшись архиерея. «Если человек утверждает, что он православный, он должен либо принести покаяние, либо разорвать с церковью. Нарушил закон, перешел грань, – либо приди разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна», – ранее сказал митрополит Кирилл.

Новое выступление схиигумена в Екатеринбургской епархии не комментируют. Там готовятся к церковному процессу над Сергием. Когда состоится «заседание» епархиального суда, пока неизвестно. Ранее в пресс-службе епархии уточняли, что это произойдет только после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, – сейчас суд просто не может собраться. Однако доступ для СМИ, как обычно и бывает на внутрицерковных процессах, будет на него запрещен – это дела церкви, которые, как правило, решаются за закрытыми дверями. Впрочем, изредка выдержки из решений публикуются.

Епархиальный суд состоит из пяти судей. «Послушание секретаря суда исполняет секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников). Также в составе суда – протоиерей Петр Мангилев, проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии; протоиерей Сергий Алексеев, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин ЕДС, и игумен Иероним (Миронов), наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря», – ранее сообщали в пресс-службе епархии.

Отметим, что, согласно канонам, для клириков одним из самых тяжких наказаний по решению церковного суда является лишение сана, крайняя мера – пожизненное отлучение от церкви. Также возможно предание анафеме. При этом «подсудимый» впоследствии вправе обжаловать это решение в Высшем общецерковном суде. Надо отметить, что церковные суды, как правило, ставят целью не столько наказание нарушителя, сколько покаяние. «Происходящее участники Церковного суда воспринимают с глубоким прискорбием, молятся о разрешении ситуации. Суд даже в канонических документах – это призыв отеческой любви к покаянию чада Церкви. Участники церковного суда всегда рассчитывают на возможность в рамках разбирательства совершиться покаянию и исправлению человека и всей ситуации», – уточняли в епархии.

Добавим, что отец Сергий (Романов) был рукоположен владыкой Викентием во иеромонаха 25 декабря 2001 года, пострижен в схиму в июле 2006 года в честь преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца, в 2009 году возведен в сан игумена. С 2011 года не является штатным клириком Екатеринбургской епархии.

Отметим, что Сергию грозит ответственность и в светском суде, т.к. ранее центр «Э» ГУ МВД России провел экспертизу одной из его проповедей по жалобе екатеринбуржца и нашел признаки экстремизма в выступлениях схимника. За первое нарушение подобного плана грозит административное наказание в виде штрафа, а за повторное и последующие – уже уголовное. Материалы переданы в прокуратуру.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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