В Екатеринбурге снесли клоуна с рекламой голосования по Конституции (ФОТО)

В Екатеринбурге неудачно выбранное место для рекламы общероссийского голосования по поправкам в Конституцию создало комический эффект.

Агитационный плакат поместили в рамку для афиши, которую держит клоун, рядом со зданием городского цирка. Фотография появилась в инстаграме пользователя с ником kkll09aa накануне вечером. Сегодня днем афиши уже не было – от железного клоуна остался только отпиленный ботинок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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