Ученый совет филиала РАНХиГС не принял финансовый отчет директора и обсудил аморалку в коллективе

Директору Уральского института управления РАНХиГС Руслану Долженко со второй попытки удалось собрать ученый совет, но неожиданно во время заседания всплыли несколько крайне скандальных и неприятных для него тем, а его финансовый отчет не был принят.

Как сообщил РИА «Новый День» один из сотрудников института, только повестку утверждали 40 минут, а само заседание продолжалось пять часов. По предложению членов совета в повестку был включен вопрос о морально-психическом состоянии в институте. По словам сотрудников, Руслан Долженко под другим именем ведет сайт, на котором пишет об «аморальном» поведении коллег во внерабочее время, их сексуальных связях и т.д.

Множество вопросов вызвал и финансовый отчет. Как стало известно членам совета, директор заключал с индивидуальными предпринимателями контракты на работы, которыми те фактически не занимались, но деньги из бюджета вуза получали. Работу же приходилась выполнять самим сотрудникам института. Также всплыл договор с информагентством «Ура.ру» на 40 тысяч рублей – якобы на проведение выставки (которой не было). Зато информация о зарплате преподавателей была скрыта. В итоге отчет члены совета не приняли, вторая попытка будет сделана 25 августа.

Предложение Долженко назначить замначальника отдела по молодежной политике Андрея Сальцева (с которым он записал видео о винишке на диванчике во время дистанционного обучения) начальником приемной комиссии вызвало такое отторжение, что Долженко сам же его и снял.

Приехавший из Москвы Дмитрий Федорищев, директор по региональному развитию РАНХиГС, по итогам заседания совета сказал, что «выводы будут сделаны».

Напомним, сначала заседание ученого совета в Уральском институте управления РАНХиГС было назначено на 23 июня. Но половина членов совета (помимо самого Долженко в него входят 18 человек) бойкотировала встречу. Вместо этого они написали обращение в адрес ректора академии Владимиру Мау. В письме недовольные ученые и преподаватели уральского филиала вуза объяснили, что возмущены происходящим в институте, в частности, увольнением сотрудников. Они попросили вмешаться в ситуацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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