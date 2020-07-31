На уральском предприятии Росатома за сутки Covid-19 диагностировали у 18 человек

Сразу 18 случаев коронавируса за сутки выявили на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в Лесном. Об этом сообщает в своем телеграм-канале гендиректор предприятия Сергей Жамилов. Всего по состоянию на 30 июля заразились 96 человек, 47 человек выздоровели, 55 сотрудников завода находятся на карантине, самоизоляции или под меднаблюдением.

Добавим, накануне ситуация с заболеваемостью в Лесном обсуждалась местным координационным штабом. В закрытом городе всего диагностировали 195 случаев. Те, кто переносит заболевание в легкой форме, могут проходить лечение на дому, но некоторые нарушают режим самоизоляции. «Этим лицам (лечащимся на дому, прим. ред) ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России оформляет листы нетрудоспособности на период болезни, а также им разъясняются правила о прохождении данного амбулаторного лечения, к которым, в первую очередь, относится их обязанность не покидать место проживания до выздоровления. Вместе с тем указанные лица грубо пренебрегают данным правилом, покидают место своей изоляции по различным причинам (необходимость прогулки с домашним животным, покупки продуктов и т.п.), тем самым подвергая опасности заболевания новой коронавирусной инфекцией окружающих их граждан», – сообщает администрация Лесного в официальном сообществе «ВКонтакте». ФМБА России вправе отправить нарушителей на принудительную изоляцию в инфекционный стационар.

Добавим, в Новоуральске всем въезжающим на этой неделе на контрольно-пропускных пунктах начали измерять температуру. Если показатель будет выше 37,2, данные о человеке передадут в поликлинику. Такое решение связано с тем, что в Новоуральске уже более тысячи выявленных случаев коронавируса – это больше, чем в других атомных городах Среднего Урала – Лесном и Заречном.

Лесной, Людмила Прокофьева

Лесной. Другие новости 31.07.20

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