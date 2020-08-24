Избирком Екатеринбурга сегодня назначит довыборы в городскую думу

Избирательная комиссия Екатеринбурга сегодня соберется на заседание, чтобы назначить дополнительные выборы в городскую думу по двум избирательным округам. Как ранее писал «Новый День», обсуждаемая дата для проведения голосования – 15 ноября 2020 года.

Напомним, в начале августа гордума Екатеринбурга приняла решение об освобождении двух мандатов. Речь идет об избирательном округе № 9 в Ленинском районе, который остался вакантным после смерти Елены Дерягиной. В избирательном округе № 3 в Верх-Исетском районе место освободилось после того, как экс-депутат Олег Кагилев был приговорен к 7 годам колонии за коррупционное преступление.

Напомним, единый день голосования в 2020 году назначен на 13 сентября. По законодательству выборы муниципальных депутатов могут быть назначены не позднее, чем за 80 дней до даты голосования. Ранее в городском избиркоме отмечали, что не хотели бы затягивать довыборы до 2021 года, поэтому предпочтительнее провести их в ноябре этого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

Следователи выясняют, почему задержали зарплату на Мариинском прииске. / Бронируют Сочи, Калининград, интересуются Екатеринбургом: итоги первых дней акции кешбэка за туры. / В Нижнем Тагиле скончалась пенсионерка, которой после укуса клеща вкололи недостаточно иммуноглобулина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»