Новая школа Академического получила в подарок огромную библиотеку

Школа № 79 в Академическом, которая открылась 1 сентября, получила в подарок от ГК «Ренова» библиотеку художественной литературы – помимо книг по школьной программе там есть произведения, просто интересные детям.

«Традиционно там, где строит «Кортрос», «РСГ-Академическое», при открытии новой школы вручается такая библиотека. Успехов вам, школе и вашим ученикам», – пожелал генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев, передавая подарок. Книг много, директор МБОУ СОШ № 79 Елена Камышанова отметила, что на разгрузку нового библиотечного фонда потребовалось несколько дней.

«Мы очень горды тем, что наша школа построена именно в районе Академический. Наши партнеры поддерживают и сопровождают нас. Тот фонд художественной литературы, который нам сегодня преподнесли в дар, это огромный подарок, потому что 1 сентября мы начали с полной библиотекой, которая укомплектована чудесными книгами. До этого у нас были только учебники, и мы бы только со временем смогли пополнить фонд художественной литературы. Теперь дети смогут пользоваться библиотекой, книги подарены для деток с 1 по 11 классы, и не только та художественная литература, которая нужна на уроках, но и другие книги, такие как «Гарри Поттер», «Властелин колец», все, что деткам интересно», – прокомментировала Елена Камышанова.

Аналогичные подарки ранее получили все школы, которые уже открыты в Академическом, – напомним, сейчас в будущем новом районе города кроме школы № 79 работают школы № 16, 19, 23, строится школа в квартале «Девятый».

1 сентября новую школу, 79-ю, посетили полпред президента Николай Цуканов, замгубернатора Павел Креков и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. «Хотелось бы, чтобы в нашем Уральском федеральном округе все школы так выглядели, – к сожалению, пока до этого далеко», – описал свои впечатления полпред после осмотра классов.

А школа № 16, первая, построенная в Академическом, в этом году попала топ-20 школ УрФО по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Все школы и детсады в этом районе объединены в единый социально-педагогический комплекс: ребята проводят совместные мероприятия, разрабатывают проекты, их курируют ученые РАН, учителя, родительские комитеты.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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