Мозаики святой Софии в Стамбуле прикрывают шторками (ФОТО, ВИДЕО)

Знаменитые мозаики собора святой Софии в Стамбуле, который в этом году по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал мечетью, прикрывают шторами, а мраморные плиты пола застелили зеленым ковром.

Мозаики Святой Софии

После намазов драгоценные византийские мозаики с изображением Христа и Богородицы открывают, так что посетители по-прежнему могут видеть их. Но для входа в Святую Софию теперь требуется разуваться, как это принято в мечетях, женщинам нужно покрывать голову, плечи и колени, мужчин в шортах не пускают. На намазы сюда теперь приходят те, кто не могут попасть в расположенную напротив Голубую мечеть – та частично закрыта на ремонт.

Знаменитую обитательницу собора – 16-летнюю кошку Гли – корреспонденту «Нового Дня» застать не удалось. Но теперь в Святой Софии обитает куда больше ее родственников, у выходов из культового сооружения стоят миски с водой и кормом для животных.

Напомним, в июле высший административный суд Турции признал недействительным решение от 1934 года о превращении собора в музей. Тогда документ подписывал основатель современной Турции Кемаль Ататюрк. На протяжении нескольких десятилетий Святая София была музеем, объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако указом Эрдогана от 10 июля памятник стал действующей мечетью. Решение вызвало осуждение как со стороны представителей христианства – в том числе Русской православный церкви, так и со стороны ЮНЕСКО.

Стамбул, Екатерина Норсеева, Антон Отман

Стамбул. Другие новости 13.10.20

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