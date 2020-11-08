Близ поселка Рудный на неосвещенной дороге автомобилистка налетела на забор и погибла (ФОТО)

В Екатеринбурге рано утром погибла 26-летняя девушка, которая три месяца назад получила права. На темной дороге она не справилась с управлением и вылетела на ограждение. Авария произошла в 4 часа утра близ дома № 20 по ул. Валежной перед поселком Рудный. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, «Пежо 207» ехал по ул. Караванной со стороны ул. Пархоменка в направлении поселка, водитель наехала на ограждение, машина перевернулась. Женщина не была пристегнута.

«При обследовании места происшествия Госавтоинспекцией установлено, что на данном участке дороги отсутствует искусственное освещение, плохо различима горизонтальная дорожная разметка, также присутствует дефект обочины, по выявленным недостаткам будет выдано предписание в Администрацию города Екатеринбурга для устранения недостатков улично-дорожной сети», – добавили в ГИБДД.

Накануне стало известно еще об одной аварии, которая произошла в Екатеринбурге, где также дорога не была освещена, без разметки и в ямах. Водитель в темное время суток сбил подростка на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов. Мужчина пояснил, что его скорость была около 40 км/ч, но он очень поздно заметил девушку в темной одежде. Мэрии выдали предписание об устранении нарушений содержания улицы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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