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Руководитель мандатной комиссии заксо уходит после представления прокурора (ДОКУМЕНТ)

Депутат заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников решил отказаться от обеих должностей, которые он сейчас занимает в региональном парламенте.

Коробейников написал заявление на имя спикера Людмилы Бабушкиной с просьбой освободить его от должностей руководителя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Ранее прокуратура Свердловской области внесла в заксо представление, касающееся Коробейникова. Как заявил «Новому Дню» сам Коробейников, в документе говорилось, что парламентарии не вправе совмещать сразу две должности. Кроме того, прокуратура подозревала его в получении доходов от сдачи имущества в аренду. Депутат на это ответил: «Декларации я сдавал в установленном законом порядке, налоги платил, ничего не скрывалось. Как только судебная практика изменилась (июль 2018 года), и сдача в аренду недвижимости стала считаться предпринимательской деятельностью, я незамедлительно всё передал в доверительное управление». Тем не менее от обеих должностей депутат, по его словам, решил отказаться по собственному желанию.

Добавим, доходы Коробейникова, по официальным данным, составили: в 2017 году – 2 млн 999,5 тысяч рублей плюс две квартиры и два нежилых помещения в собственности; в 2018 году – 2 млн 999 тыс. 028 рублей (также плюс две квартиры и два помещения), в 2019 году – 3 млн 037 тыс. рублей (недвижимость осталась та же).

В качестве председателя мандатной комиссии Коробейников должен был следить за тем, чтобы депутаты вели себя этично и не нарушали законов. Например, в марте 2017 года комиссия решила «осудить недостойное поведение депутата Карапетяна», который незадолго до этого был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и оштрафован за отказ проходить медосвидетельствование. Инцидент был рассмотрен на заседании заксо, где коллеги выразили депутату порицание. Он же, рассердившись на своего обвинителя Алексея Коробейникова, назвал его «сусликом» и «плохим мальчиком». Но мандата одиозный депутат в итоге лишился не за это, а за неточные данные в сведениях о доходах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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