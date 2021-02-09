Штаб Навального предложил новый формат акции: выйти во двор и посветить фонариком

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил своим сторонникам новый формат акции протеста, который не должен привести ни к задержаниям, ни к конфликтам с полицией.

Эту идею Волков описал в своем телеграм-канале. Она заключается в том, что в воскресенье, 14 февраля, ровно в 20:00 по местному времени, нужно выйти в свой двор, зажечь фонарик на мобильном телефоне и поднять его высоко вверх. «Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным – точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще – из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее», – уверяет Волков.

Когда во дворе наберется несколько человек, им нужно выстроиться в форме сердца, а кому-то сфотографировать эту фигуру с верхних этажей. Фотографию нужно будет выложить в инстаграм.

«Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко», – предлагает оппозиционер.

Акция должна закончиться ровно в 20:15. В Екатеринбургском штабе уточнили, что имеется в виду местное время для каждого города.

Напомним, вечером 4 февраля Волков обратился ко всем сторонникам Навального и объявил, что крупных уличных акций пока не будет. Он объяснил это тем, что после задержаний 31 января «цена стала слишком высока», а штаб Навального не может рисковать своими людьми, несмотря на то, что наиболее радикальные из них готовы поступиться своей свободой.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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