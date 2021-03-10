Когда нельзя, но очень хочется: дюжина нестыковок в коронавирусных запретах

Практически год Россия живет с оглядками на запреты, которые вводятся из-за коронавируса. Правила меняются часто, в Свердловской области губернатор подписал около полусотни версий «антиковидного» указа. Все это время в его инстаграме жители спрашивали, почему делать те или иные вещи можно, но почти такие же нельзя. Логика на самом деле не всегда прослеживалась. Мы составили карточки по итогам этого года, сравнивая явления одного порядка, случавшиеся примерно в одно и то же время.

Посмотреть проект можно здесь.

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