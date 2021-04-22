В ПФР не знают, скольким уральским семьям положены новые путинские выплаты

В Свердловском отделении Пенсионного фонда России не знают, сколько семей в регионе претендуют на новые выплаты, анонсированные вчера в послании президента страны Федеральному собранию. Напомним, Владимир Путин заявил, что в августе по 10 тысяч рублей получат все семьи, где есть школьники, а также дети дошкольного возраста, готовящиеся к поступлению в первый класс. «Указ по данной выплате еще не подписан. Если ее осуществление возложат на Пенсионный фонд России, вся официальная информация будет размещена на официальном сайте», – сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР в ответ на запрос «Нового Дня».

Напомним, президент рассказал об увеличении ежемесячных выплат для беременных женщин, оказавшихся в трудной материальной ситуации выплатах в размере 100% от зарплаты родителям, воспитывающим детей до 7 лет во время больничного по уходу за ребенком, а также о ежемесячной финансовой поддержке родителей, которые в одиночку воспитывают детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

Зоозащитники требуют предать смерти ребенка, виновного в гибели медведя Умки (ФОТО). / Задержан уличный художник Тимофей Радя. / Свердловчан оштрафовали на 3 миллиона рублей за несданные тесты на Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»