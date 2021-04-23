Голубицкий анонсировал строительство третьей очереди Академического

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий рассказал о планах по строительству третьей очереди Академического.

«Мы будем развиваться в сторону Солнечного, осваивать там огромные пространства. Сейчас мы готовим планировки и проекты. Вообще я думаю, что весь этот планировочный район и административный район Академический, и то, что касается Широкой Речки, и то, что касается Солнечного, и дальше за него – это будет крупнейшая строительная площадка в России, которая в перспективе может давать до 500 тысяч квадратных метров жилья», – рассказал сегодня Вениамин Голубицкий, отвечая на вопрос «Нового Дня» о дальнейших планах «Кортроса» по строительству жилья в Екатеринбурге. Войдет ли третья очередь в новый восьмой район, он пока сказать не смог – это вопрос, которым должны заниматься власти.

Добавим, в конце декабря 2020 года Голубицкий говорил, что начинается строительство второй очереди Академического. Это территория от «первого» Академического до Солнечного, на площади около 360 га.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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