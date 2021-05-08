Общественный транспорт меняет маршруты движения 8 м 9 мая

В связи с празднованием Дня Победы сегодня и завтра центральные улицы Екатеринбурга будут частично перекрыты. Автобусы, которые обычно ходят по Ленина и прилегающим улицам, изменят маршруты движения.

По данным горадминистрации, 8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского. Автобусы № 021, 030, 054, 64 поедут в объезд.

В День Победы, 9 мая, с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будут закрыты следующие участки:

– проспект Ленина, от улицы Московской до Карла Либкнехта;

– улица 8 Марта, от ул. Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– улица Бориса Ельцина, от улицы 8-е Марта до улицы Челюскинцев;

– улица 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева;

– улица Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– улица Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;

улица Радищева, от улицы Московская до улицы 8 Марта.

В связи с этим изменится схема движения автобусов №№1, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а 61, 64, а также маршрутных автобусов, курсирующих по аналогичным маршрутам. Как именно автобусы будут объезжать закрытые участки, можно посмотреть на сайте мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, с 09:30 до 11:00 часов 9 мая изменятся схемы движения автобусов №08 и 060, следующих по улице Машиностроителей, от улицы XXII Партсъезда до улицы Ильича.

«Обращаем внимание автомобилистов, что на период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменён режим работы светофорных объектов», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.05.21

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