Архивы «Нового Дня». Как праздновали победу над чехами

9 июня 2012 года болельщики праздновали победу российской сборной в первом матче Евро-2012. Наши обыграли чехов 4:1. Несмотря на позднее время окончания матча, екатеринбуржцы, по уже сложившейся традиции, отправились отмечать это событие в центр города. Десятки автомобилей ездили по городу с российскими флагами, водители сигналили в честь победы, а их пассажиры, высунувшись из окон машин, кричали ура. Итогом стало задержание десятка человек, но вечер все равно удался.

Через несколько дней российская сборная проведет первый матч на Евро-2020 (да, не удивляйтесь, все коронавирус). Играть будут с Бельгией. Посмотрим, чем закончится и что будет на улицах.

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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